به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر شنبه در چهل و نهمین جلسه کمیته خدمات زیر ساخت ستاد باز آفرینی کلان شهر تهران اظهار داشت: بازار تهران هویت کشور و پایتخت بوده و تهیه نقشه‌های اساسی و زیر بنایی برای بازار تهران در خصوص هر تصمیم گیری لازم است.

چراغعلی گفت: نقاط کور، بی دفاع و متروکه از جمله نگرانی‌هایی است که در محدوده بازار وجود دارد و باید تلاش کنیم تا برنامه‌ها و کارهایی انجام دهیم تا در شرایط بحران شرایط بدتر نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران بیان داشت: امروز بازار تهران با مساحتی بالغ بر ۱۱۲ هکتار در قلب تهران واقع شده و صدور سند یکی از برنامه‌هایی است که پس از تهیه نقشه باید تحقق پذیرد این فرصتی طلایی برای کسبه و بهره برداران محسوب می‌شود و امیدوار هستیم با ارتباط مستقیم نمایندگان اداره اوقاف و اداره ثبت اسناد و املاک تهران به زودی تمام وضعیت املاک موقوفه تعیین و تکلیف شود.

وی عنوان داشت: بیش از یک سوم از املاک بازار متعلق به سازمان اوقاف است البته اداره اوقاف همواره گام‌های مثبتی در راه تکمیل نیت خیر واقفین برداشته است.



