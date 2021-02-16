فشارخون بالا در شب خطر آلزایمر را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، زوال عقل اصطلاحی است که برای توصیف دسته‌ای از علائم مشخص شده به خاطر تغییرات رفتاری و به تدریج کاهش توانایی‌های شناختی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عوامل متعددی از جمله فشار خون بالا در بروز این علائم تأثیر می‌گذارند.

در شرایط سالم، فشار خون در طول ۲۴ ساعت متفاوت است و به کمترین مقدار خود در شب می‌رسد. با این حال، در برخی از افراد، این الگو برعکس می‌شود: فشارخون شبانه آنها بالاتر از روز است.

«کریستین بندیکت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آپسالا سوئد، در این باره می‌گوید: «شب یک دوره حیاتی برای سلامت مغز است. به عنوان مثال، در مطالعات حیوانی قبلاً مشخص شده است که مغز مواد زائد را در هنگام خواب پاکسازی می‌کند و این پاکسازی توسط الگوهای غیرطبیعی فشارخون به خطر می‌افتد.»

در این مطالعه، محققان داده‌های مشاهده‌ای هزار پیرمرد سوئدی را که حداکثر ۲۴ سال تحت نظر بودند، مورد بررسی قرار دادند. این مردان در ابتدای مطالعه در دهه ۷۰ عمرشان بودند.

یافته‌ها نشان داد خطر ابتلا به زوال عقل در مردان مبتلا به فشارخون بالاتر در شب ۱.۶۴ برابر بیشتر از افراد دارای فشارخون بالا در روز بود. فشارخون بالا در شب به طور عمده خطر ابتلا به بیماری آلزایمر، شایع‌ترین نوع زوال عقل را افزایش می‌دهد.

به گفته محققان، گام بعدی بررسی این مسئله است که آیا مصرف داروهای ضد فشار خون در شب می‌تواند خطر ابتلا به بیماری آلزایمر در مردان مسن را کاهش دهد.