به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر دولت نجات ملی یمن امروز شنبه سخنانی را در خصوص آخرین تحولات امنیتی «مأرب» مطرح کرد و از نقش آفرینی تکفیریها در این نبرد پرده برداشت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: امروز ما شاهد آن هستیم که تروریست‌های تکفیری القاعده و داعش دوشادوش مزدوران سعودی در نبرد مأرب در حال جنگ با نیروهای ارتش یمن هستند.

این درحالی است که نخست وزیر دولت نجات ملی یمن پیشتر نیز از حضور تکفیریها در کنار مزدوران سعودی در برخی نقاط این کشور خبر داده بود. پیشتر هم یک عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن از تداوم پیشروی این نیروها در جبهه مأرب خبر داد.

«محمد البخیتی» گفت: پیشروی نیروهای مسلح یمن در مأرب ادامه دارد. وی افزود: اگر کشورهای متجاوز با توقف جنگ در تمام جبهه‌ها موافقت کنند ما هم نبردها را متوقف خواهیم کرد. البخیتی ادامه داد: فرماندهان ائتلاف متجاوز در مأرب حضور دارند. ما نسبت به پیروزی در جنگ اطمینان داریم.

این مقام یمنی گفت: کشورهای متجاوز خواستار توقف جنگ تنها در جبهه‌هایی هستند که در آنها شکست می‌خورند نه تمام جبهه‌ها. البخیتی با بیان اینکه کشورهای متجاوز مانع ورود فرآورده‌های نفتی به یمن می‌شوند و مراکز انسانی در معرض تهدید قرار دارند، افزود: کشورهای متجاوز با توقف جنگ و برقراری صلح همه گیر مخالفت می‌ورزند.