خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: به نظر می‌رسد که تصمیم قطعی برای بازپس گیری مأرب اتخاذ شده است و گواه این هم نشست نظامی ویژه فرماندهی اطلاعات نظامی و فرماندهان وزارت دفاع یمن در صنعا در چند روز قبل برای بررسی سازوکار رقم زدن سرنوشت نبرد مأرب است.

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن با وجود ضجه های آمریکا و انگلیس به پیشروی‌های خود به سوی شهر مأرب ادامه می‌دهند. طی روزهای گذشته قریب به ۳۵ کیلومتر مربع در شهر صرواح به عنوان بزرگترین شهر این استان نفت خیز را پس گرفته‌اند. پیشقراولان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به ۱۰ کیلومتری مرکز استان مأرب رسیده‌اند طی روزهای گذشته قریب به ۳۵ کیلومتر مربع در شهر صرواح به عنوان بزرگترین شهر این استان نفت خیز را پس گرفته‌اند. پیشقراولان ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به ۱۰ کیلومتری مرکز استان مارب رسیده‌اند .

نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن موفق شدند بعد از به دست گرفتن کنترل روستای الزور در منطقه صرواح، خود را به سد راهبردی مأرب برسانند. نبرد شدیدی بین نیروهای یمنی و مزدوران سعودی در حوالی جبل البلق در منطقه صرواح استان مأرب در جریان است. نیروهای مقاومت، روستای الزور در منطقه صرواح در مأرب را به کنترل خود درآوردند.

نیروهای یمنی پس از آزادسازی این روستا و نبرد سنگین که ده‌ها کشته و زخمی در صفوف مزدوران سعودی و از جمله افسران و فرماندهان آنها برجای گذاشت، به سد تاریخی مأرب نزدیک شدند.

در آخرین تحولات صورت گرفته در جبهه های غربی شهر مارب، نیروهای انصارالله و کمیته‌های مردمی یمن روستاهای الزور و الحماجره واقع در جاده صرواح-مارب و همچنین منطقه کوهستانی حمار را به کنترل خود درآوردند.

در حال حاضر درگیریهای سنگین در منطقه طلعه الحمرا و همچنین سد مارب بین طرفین در جریان است. طلعه الحمرا و سد مارب دو خط اصلی دفاعی فعلی شهر مارب محسوب می‌شوند و سیطره انصارالله بر هرکدام از این دو باعث فروپاشیدن مقاومت نیروهای ائتلاف سعودی در این جبهه خواهد شد.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، مزدوران وابسته به آل سعود تاکنون متحمل خسارات سنگین شده‌اند و ۲۶۰۰ کشته، زخمی و اسیر داشته‌اند.

نبرد سنگینی در اطراف پادگان کوفل که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن چند روز قبل بر آن مسلط شده‌اند، جریان دارد. نیروهای صنعا در جبهه‌های شمالی و غربی شهر مارب دستاوردهای چشمگیری داشته‌اند و طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به پیشروی به سوی قلب وادی ذنه و نیز البلق و نقیل شده‌اند نبرد سنگینی در اطراف پادگان کوفل که نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن چند روز قبل بر آن مسلط شده‌اند، جریان دارد. نیروهای صنعا در جبهه‌های شمالی و غربی شهر مارب دستاوردهای چشمگیری داشته‌اند و طی ۲۴ ساعت گذشته موفق به پیشروی به سوی قلب وادی ذنه و نیز البلق و نقیل شده‌اند.

همزمان با آن قبایل مأرب، خطوط قرمز ریاض را زیر پا گذاشته‌اند و این با وجود تهدیدات سعودی مبنی بر هدف قرار آنها در صورت همکاری و توجه به طرح‌های آشتی صادره از رهبری صنعاست. سران این قبایل دو روز گذشته دیدارهای متعددی با فرماندهان عالی رتبه نظامی در صنعا داشته ند و همگی بر لزوم آزادسازی مارب تاکید دارند.

در این میان مقامات صنعا گزینه‌هایی را پیش روی افراد قبایل که در صفوف ائتلاف سعودی حضور دارند، گذاشته‌اند که یا به صنعا در مقابل امان نامه بازگردند یا از طریق گذرگاه امن به استان‌های شرقی یمن بروند.

مقامات صنعا بر آزادسازی مارب اصرار دارند به طور ی که عبدالله الحاکم رئیس سازمان اطلاعات دولت نجات ملی یمن ضمن تاکید بر آزادسازی سراسر یمن از لوث اشغالگران به توان تاکتیکی بالا و پیشرفته نیروهای یمنی اشاره کرد که توان ورود به سخت‌ترین نبردها را دارد. وی اعلام کرد که هدف راهبردی از عملیات نظامی، بازپس گیری مارب و درهم شکستن متجاوزان و مزدوران آنهاست.

اهمیت راهبردی مارب

در ۵ سال گذشته استان مارب از اصلی ترین پایگاه ائتلاف غربی - عبری - عربی در مرکز یمن بوده و رژیم سعودی برای تثبیت مواضع در این استان سرمایه گذاری زیادی انجام داده و نیروهای تحت فرمان (دولت مستعفی و فراری منصور هادی) را به انواع تجهیزات مدرن نظامی مجهز کرده است.

مارب برای رژیم سعودی اهمیت راهبردی و فراوانی دارد و تمام توان و امکاناتش را در سال‌های گذشته در این استان به میدان آورد چرا که رؤیای اشغال شهر صنعاء را در سر می‌پروراند و به خوبی می‌دانست برای رسیدن به پایتخت باید مواضع را در این استان تقویت و تحکیم کند.

نیروهای ائتلاف سعودی تا اوایل زمستان سال ۹۸ ابتکار عمل را در استان مارب در دست داشتند اما با شروع عملیات رزمندگان یمنی تحولات میدانی تغییر کرد و بخش‌های وسیعی از این استان از اشغال خارج شد و همه امیدهای ریاض بر باد رفت.

استان مارب که قلب یمن خوانده می‌شود از محور غربی حدود ۱۷۰ کیلومتر با شهر صنعاء فاصله دارد و دروازه شرقی پایتخت محسوب می‌شود و شمال و جنوب یمن را به یکدیگر متصل می‌کند و سرشار از منابع گازی و نفتی است و همین مسئله اهمیتش را چند برابر کرده است.

تقلای بیهوده ریاض برای فرار از شکست

این درحالی است که ریاض دست به تقلای گسترده دیپلماسی به منظور توقف عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در مارب زده است و این در حالی بود که تا سال گذشته آن‌را خط قرمز خود می‌دانست. آل سعود دست به دامان اتحادیه عرب، مارتن گریفیتس نماینده سازمان ملل در امور یمن شده است و از طریق نماینده دائم خود در سازمان به دنبال فشار برای توقف این حملات است.

ریاض برای توقف حملات نیروهای یمنی دست به هر کاری زده است که تاکنون شکست خورده است. حتی اهرم وجود دهها اردوگاه آوارگان در اطراف مارب هم با رویکرد مناسبت صنعا، راه به جایی نخواهد برد.

ضربه‌ای مهلک به سعودی و دولت مستعفی و فراری منصور هادی

آزادسازی مارب ضربه دوجانبه؛ یکی، به دولت مستعفی و فراری منصور هادی است که دیگر تسلطی بر مناطق یمن نخواهد داشت و ضربه دیگری به سعودی است که آخرین مراکز تحت اشغالش در یمن را از دست خواهد داد.

سرسپردگان دولت هادی به ریاض درباره تبعات سقوط کامل استان مارب هشدار داده‌اند و از آن به مثابه خط اول دفاع از شهرهای جیزان و شروره عربستان نام برده‌اند که سقوط آن به منزله توسعه کنترل انصارالله یمن بر کل مرزهای مشترک با عربستان و افتادن استان نفت خیز در کنترل صنعا دانسته‌اند و اینکه توان نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن را دوچندان خواهد کرد.

برخی از مزدوران وابسته به عبد ربه منصور هادی حتی از سقوط مارب به عنوان مقدمه سقوط ریاض نام برده‌اند.