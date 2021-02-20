برگزارکنندگان مراسم جشن و عزا در شادگان منتظر برخورد قانون باشند

فیروز کیان پور اتابکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، مصوبات ستاد کرونا را بخشی از قانون و برای همه آحاد جامعه لازم‌الاجرا دانست و از ممنوعیت برپایی هرگونه مراسم عزا و عروسی در شهرستان شادگان خبر داد و افزود: در صورت برگزاری هرگونه مراسم جشن و عزا، با متخلفان از طریق دستگاه قضائی و انتظامی برخورد خواهد شد.

رئیس دادگستری شادگان ادامه داد: مطابق مصوبه‌های متعدد ستاد کرونا برگزاری هرگونه مراسم عروسی و عزا در شهرستان شادگان تا اطلاع ثانوی ممنوع است و با برگزارکنندگان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی اضافه کرد: رعایت دقیق مصوبات ستاد کرونا از سوی مردم مهم‌ترین ضمانت سالم ماندن مردم است؛ لذا انتظار می‌رود که شهروندان و روستاییان همچنان تهدید کرونا را جدی بگیرند تا از بحران خارج شویم.

کیان پور اتابکی گفت: به منظور پیشگیری از شیوه ویروس کرونا و حفظ سلامتی عموم مردم برگزاری هرگونه مراسم و تجمعی از جمله جشن و عزا در شهرستان شادگان تا اطلاع ثانوی ممنوع است.