شناسایی ۲۴ مورد ابتلا به ویروس انگلیسی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا ویروس انگلیسی اظهار کرد: در تمام دنیا بحث‌هایی در مورد گونه‌های جهش یافته ویروس انگلیسی مطرح است، جهشی که از اواخر تابستان در انگلستان شناسایی شد.

این فوق تخصص بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با تاکید بر اینکه در ابتدا تفاوت این گونه جهش یافته صرفاً افزایش سرایت پذیری بود خاطرنشان کرد: به مرور زمان طی تحقیقات بیشتر مشخص شد این گونه قدرت انتقال بیشتری در مقایسه با گونه اصلی ووهان دارد، به شکلی که کرونای انگلیسی نوجوانان را بیشتر نیز تهدید می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه افراد زیر ۲۰ سال بیش از سایرین در معرض ابتلاء به ویروس انگلیسی هستند، گفت: متأسفانه زیر ۲۰ ساله‌ها هدف واکسیناسیون اضطرار نیستند و این موضوع چالش‌های پیش روی اپیدمی را دوچندان می‌کند.

طبرسی ادامه داد: متأسفانه گونه انگلیسی مرگ و میر و عوارض بیشتری را در مقایسه با نمونه اصلی ویروسی که مبدا آن ووهان چین بود، دارد.

به گفته وی، کرونا مرز ندارد و نمی‌توان ویروس را پشت مرزها نگه داشت، مگر اینکه قرنطینه‌های سفت و سخت اعمال شود.

وی با بیان اینکه تا به امروز بیش از ۲۴ مبتلا به ویروس انگلیسی در کشور شناسایی شده اند، عنوان کرد: از این تعداد متأسفانه دو نفر فوت شده اند.

این استاد دانشگاه درباره علائم ویروس انگلیسی نیز توضیح داد: علائم و عوارض این بیماری همانند کرونایی که مبدا آن چین بود بروز می‌کند، با این تفاوت که سرعت پیشرفت این ویروس به مراتب بیشتراست. ولی همچنان اطلاعات کافی درباره این نمونه کرونا در دسترس نیست.

طبرسی با یادآوری این موضوع که موارد جدید جهش‌های کرونا به ویروس انگلیسی ختم نمی‌شود هشدار داد: ویروس کرونا مدام در حال جهش و چرخش است بنابراین تنها راه حل پیشگیری از چرخش و شیوع گسترده کرونا قطع زنجیره انتقال ویروس است.

این فوق تخصص بیماری‌های عفونی با بیان اینکه حتی با شیوع ویروس جهش یافته انگلیسی هنوز تغییر معنی داری در میزان مبتلایان در کشور مشاهده نشده افزود: صرفاً در روزهای اخیر بیماری با شیب افزایشی در حال گسترش است بنابراین لازم است مسئولان، سیاستگذاران و مردم اعمال محدودیت‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

وی تاکید کرد: کشور در حال حاضر در شرایط خطرناکی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارد و اگر چنانچه هرچه سریع‌تر از شیوع گسترده بیماری جلوگیری نشود ممکن است تا اواخر اسفند درگیر پیک‌های شدیدتر بیماری شویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه در مورد شیوع آنفلوانزا نیز گفت: تا به امروز مورد ابتلاء به آنفولانزای ثابت شده‌ای در کشور مشاهده نشده و اگر موردی هم شناسایی شده باشد بسیار محدود بوده است.

طبرسی ادامه داد: کماکمان موارد سرماخورگی و آنفلوانزا سهم ناچیزی را در اپیدمی کووید به خود اختصاص می‌دهد و هر موردی از سرماخوردگی و علائم بیماری باید با فرض کرونا مراقبت‌های لازم و مراجعه به پزشک طبق دستورالعمل‌ها انجام شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از افراد علائمی همانند آبریزش بینی، بدن درد و یا گلودرد را همچنان همان سرماخوردگی ساده می‌دانند و به راحتی در جامعه تردد می‌کنند، افزود: متأسفانه این رفتارها باعث گسترش بیماری می‌شود به شکلی که صدمات ناشی از آن برای گروه‌های حساس می‌تواند جبران ناپذیر باشد.

این فوق تخصص بیماری‌های عفونی، هشدار داد: به محض مشاهده هر علامتی از بیماری باید قرنطینه به سرعت انجام و در صورت نیاز برای مراحل بعدی درمان به پزشک مراجعه شود.

وی اظهار امیدواری کرد که با ورود واکسن‌هایی که وزارت بهداشت به آنها مجوز استفاده می‌دهد تا آخر اسفندماه درصد قابل توجهی از گروه‌های پرخطر واکسینه شوند.