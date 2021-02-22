مربیان سابق استقلال گزینه های نیمکت نفت مسجد سلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کنار رفتن مجتبی حسینی سرمربی پیشین تیم نفت مسجد سلیمان، داریوش یزدی به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد تا مسجد سلیمانی‌ها نیم فصل دوم را با یک مربی بومی در لیگ برتر حضور پیدا کنند.

سرمربی جدید تیم نفت مسجد سلیمان در حال انتخاب اعضای کادر فنی اش است و احتمال اینکه ستار همدانی که سابقه مربیگری در تیم‌های استقلال و تراکتور را دارد یکی از دستیاران او باشد زیاد است.

همچنین در همین رابطه مذاکراتی هم با بهزاد غلامپور مربی پیشین تیم استقلال داشتند. غلامپور هم اصالتاً مسجد سلیمانی است و در صورت حضور در این تیم، وی نیز یک مربی بومی به حساب می‌آید. افشین کمایی نیز یکی دیگر از گزینه‌هایی است که ممکن است به عنوان دستیار به تیم فنی نفت مسجد سلیمان اضافه شود.