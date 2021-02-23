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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۱:۰۲

رئیس هیأت کاراته استان مرکزی اعلام کرد؛

تجلیل از کاراته کاهای مدافع سلامت در استان مرکزی

تجلیل از کاراته کاهای مدافع سلامت در استان مرکزی

اراک- رئیس هیأت کاراته استان مرکزی گفت: هیأت کاراته استان مرکزی مطابق وظیفه اجتماعی خود، لازم می داند از ورزشکاران و کاراته کاها مدافعان سلامت استان تقدیر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید زند صبح سه‌شنبه در مراسم تجلیل از کاراته کاهای مدافع سلامت در اراک، اظهار کرد: کرونا طی یکسال گذشته بر تمام فعالیت‌های افراد در سراسر دنیا اعم از فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی تا ورزشی تأثیر گذاشته است.

جمشید زند افزود: مدافعان سلامت در حوزه بهداشت و درمان در این مدت با از خود گذشتگی و ایثار خدمات بی شائبه‌ای را به مردم بویژه بیماران کرونایی ارائه دادند.

وی با اشاره به اینکه، مردم قدردان زحمات کادر درمان هستند، بیان کرد: هیأت کاراته استان مرکزی مطابق وظیفه اجتماعی خود، لازم دانست از مدافعان سلامت که به نوعی در هیأت کاراته فعالیت دارند همچون کاراته کاها و مربیان که طی دوران کرونا به ارائه خدمات به مردم مشغول بوده‌اند، تقدیر کند.

زند ادامه داد: امروز با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مراسم تقدیر و تجلیل از این افراد برگزار شد.

رئیس هیأت کاراته استان مرکزی تاکید کرد: با توجه به شیوع موج چهارم کرونا، مردم پروتکل‌های بهداشتی را بیش از پیش رعایت کنند تا به عنوان کشور برتر این دوره سخت را نیز پشت سر بگذاریم.

گفتنی است در این مراسم هیأت کاراته استان مرکزی از کاراته کاهای مدافع سلامت استان مرکزی با اهدای لوح تقدیر کرد.

کد مطلب 5154280

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