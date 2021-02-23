به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز دوشنبه ۴ اسفندماه، در دومین آئین اعطای نشان جهانی خادم‌المصطفی (ص) که با حضور جمعی از چهره‌های علمی و مدیریتی کشور در سالن همایش‌های هتل همای تهران برگزار شد، از خادمان عرصه علم و فناوری ایران که طی سالیان اخیر از این حوزه حمایت کرده‌اند، با اعطای لوح تقدیر و نشان جهانی خادم‌المصطفی (ص) تقدیر شد.

در بخشی از لوح تقدیر اعطایی به همراه‌اول خطاب به مدیرعامل این اپراتور آمده است: «به رسم ادب و با کمال افتخار از این خیراندیشی شما با عنوان «پیشگام نیکوکاری و وقف علم و فناوری» با نهایت امتنان، تکریم و قدردانی می‌گردد. امید است که به فضل الهی این اقدام خیر شما با همت و همگرایی سایر مسلمانان، بویژه نخبگان و دانشمندان، منجر به ایفای نقش مؤثر دنیای اسلام در توسعه علم و فناوری جهان شود و این تلاش مقدس به کاهش آلام بشریت و افزایش رفاه عمومی منتهی گردد.

نشان خادم‌المصطفی (ص) در راستای تبیین و توسعه سنت حسنه وقف و به‌منظور ارج نهادن به همت عالی عاشقان حضرت مصطفی (ص) معرفی شده است.

تاکنون جمع کثیری از نخبگان حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگ و هنر به همراه علما و علاقه‌مندان به توسعه علم و فناوری، همچنین واقفین و خیرینی از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان‌ها و مؤسسات مختلف به جرگه خادمین حضرت مصطفی (ص) پیوسته‌اند که تحقق «هر مسلمان حداقل یک سهم برای توسعه علم و فناوری در جهان اسلام» را سبب شوند.

نشان خادم‌المصطفی در سطح بین‌الملل به ثبت رسیده است و قصد دارد از همّت والای واقفین علم و فناوری در سراسر گیتی، اراده‌ای واحد را به منظور تحقق اهداف عالی جایزه مصطفی منجر شود.