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۵ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۰۴

اعطای نشان خادم‌المصطفی(ص) به همراه اول

اعطای نشان خادم‌المصطفی(ص) به همراه اول

در مراسمی با حضور چهره‌های علمی کشور، نشان جهانی خادم‌المصطفی(ص) به همراه‌اول اعطا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، عصر روز دوشنبه ۴ اسفندماه، در دومین آئین اعطای نشان جهانی خادم‌المصطفی (ص) که با حضور جمعی از چهره‌های علمی و مدیریتی کشور در سالن همایش‌های هتل همای تهران برگزار شد، از خادمان عرصه علم و فناوری ایران که طی سالیان اخیر از این حوزه حمایت کرده‌اند، با اعطای لوح تقدیر و نشان جهانی خادم‌المصطفی (ص) تقدیر شد.

در بخشی از لوح تقدیر اعطایی به همراه‌اول خطاب به مدیرعامل این اپراتور آمده است: «به رسم ادب و با کمال افتخار از این خیراندیشی شما با عنوان «پیشگام نیکوکاری و وقف علم و فناوری» با نهایت امتنان، تکریم و قدردانی می‌گردد. امید است که به فضل الهی این اقدام خیر شما با همت و همگرایی سایر مسلمانان، بویژه نخبگان و دانشمندان، منجر به ایفای نقش مؤثر دنیای اسلام در توسعه علم و فناوری جهان شود و این تلاش مقدس به کاهش آلام بشریت و افزایش رفاه عمومی منتهی گردد.

نشان خادم‌المصطفی (ص) در راستای تبیین و توسعه سنت حسنه وقف و به‌منظور ارج نهادن به همت عالی عاشقان حضرت مصطفی (ص) معرفی شده است.

تاکنون جمع کثیری از نخبگان حوزه‌های علم، فناوری، فرهنگ و هنر به همراه علما و علاقه‌مندان به توسعه علم و فناوری، همچنین واقفین و خیرینی از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازمان‌ها و مؤسسات مختلف به جرگه خادمین حضرت مصطفی (ص) پیوسته‌اند که تحقق «هر مسلمان حداقل یک سهم برای توسعه علم و فناوری در جهان اسلام» را سبب شوند.

نشان خادم‌المصطفی در سطح بین‌الملل به ثبت رسیده است و قصد دارد از همّت والای واقفین علم و فناوری در سراسر گیتی، اراده‌ای واحد را به منظور تحقق اهداف عالی جایزه مصطفی منجر شود.

کد مطلب 5154386

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