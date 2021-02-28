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۱۰ اسفند ۱۳۹۹، ۱۳:۱۶

به ریاست روحانی برگزار شد؛

بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در ستاد اقتصادی دولت

بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در ستاد اقتصادی دولت

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد و عملکرد تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه، اسحاق جهانگیری، محمود واعظی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، علی ربیعی سخنگوی دولت، بیژن زنگنه، عبدالناصر همتی و محمد فروزنده حضور داشتند.

در این نشست، عملکرد تجارت خارجی کشور طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ اعم از صادرات کالا، واردات، تراز تجاری و در مجموع حجم تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

در گزارش عملکرد تجارت خارجی که در این جلسه مطرح شد، ارزش تجارت کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته، منفی ۱۶.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

کد مطلب 5158161
طیبه بیات

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    نظرات

    • علی IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
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      افزایش ضریب خوداتکایی در صنعت و تکمیل زنجیره های تولیدی و ارزش افزوده مطابق مزیت های نسبی کشور و افزایش ضریب بازیافت در داخل برای کاهش واردات مواد اولیه و باز تولید مواد اولیه مورد نیاز در داخل به جای واردات تراز تجاری را مثبت خواهد کرد و نرخ ارز را هم کاهش خواهد داد
    • علی IR ۱۵:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اگر خواهان افزایش میزان تبادلات تجاری هستیم نیازمندیم تا تعداد شرکای تجاری خود را افزایش دهیم و کشورهایی که متحد غرب و آمریکا هستند شریک تجاری ما نباشند، ایجاد رابط راهبردی تجاری با اوراسیا، آفریقا و شرق آسیا در بهبود ارزش تجاری ما و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تحریم های غرب موثر خواهد بود

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