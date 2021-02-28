بررسی عملکرد تجارت خارجی کشور در ستاد اقتصادی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه، اسحاق جهانگیری، محمود واعظی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، علی ربیعی سخنگوی دولت، بیژن زنگنه، عبدالناصر همتی و محمد فروزنده حضور داشتند.

در این نشست، عملکرد تجارت خارجی کشور طی ۱۱ ماه سال ۱۳۹۹ اعم از صادرات کالا، واردات، تراز تجاری و در مجموع حجم تجارت مورد بررسی قرار گرفت.

در گزارش عملکرد تجارت خارجی که در این جلسه مطرح شد، ارزش تجارت کشور در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته، منفی ۱۶.۶ درصد کاهش پیدا کرده است.