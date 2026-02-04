۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

هشدار روسیه درباره استقرار نیروهای غربی در خاک اوکراین

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که در صورت استقرار نظامیان غربی در اوکراین، هدف قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: استقرار نیروهای ائتلاف داوطلبان(کشورهای حامی کی‌یف) پس از توافق صلح در اوکراین برای ما کاملاً غیرقابل قبول است.

وی گفت: روسیه بارها اعلام کرده است که استقرار نیروهای کشورهای غربی در خاک اوکراین، تحت هر پرچمی، تهدیدی برای امنیت ما محسوب خواهد شد.

این دیپلمات روس تصریح کرد: نیروهای غربی حاضر در خاک اوکراین برای ما یک هدف نظامی مشروع خواهند بود.

نبرد میدانی در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که مذاکره کنندگان اوکراین، روسیه و آمریکا امروز در ابوظبی و پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار می کنند.

عقب نشینی اوکراین از منطقه دونباس مهمترین چالش مذاکرات توصیف شده است.

    • محمد IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      سالهای زیادی است که مردم روسیه فشارهای مختلف حاصل از زیاده خواهی های ارضی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی بعضی از کشورهای اروپایی و امریکا و متحدان انها را تحمل میکنند و واقعا حال کشورهای بین المللی نباید اجازه دهند تا نیروهای کشورهای غربی در خاک اوکراین مستقر شوند.
    • کامی IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۶
      جهان منتظر نابودی غرب وذوب آمریکاست هرچه زودتر بهتر،درودبرپوتین بزرگ

