هشدار روسیه درباره استقرار نیروهای غربی در خاک اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: استقرار نیروهای ائتلاف داوطلبان(کشورهای حامی کی‌یف) پس از توافق صلح در اوکراین برای ما کاملاً غیرقابل قبول است.

وی گفت: روسیه بارها اعلام کرده است که استقرار نیروهای کشورهای غربی در خاک اوکراین، تحت هر پرچمی، تهدیدی برای امنیت ما محسوب خواهد شد.

این دیپلمات روس تصریح کرد: نیروهای غربی حاضر در خاک اوکراین برای ما یک هدف نظامی مشروع خواهند بود.

نبرد میدانی در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که مذاکره کنندگان اوکراین، روسیه و آمریکا امروز در ابوظبی و پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار می کنند.

عقب نشینی اوکراین از منطقه دونباس مهمترین چالش مذاکرات توصیف شده است.