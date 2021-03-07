به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز(یکشنبه) به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی پس از غرس یک اصله نهال، گفت: انسان در طبیعت دخالت های بسیاری دارد که بعضاً مداخله های او مضر به حال طبیعت است اما گاهی دخالت انسان نظیر درختکاری آشتی با طبیعت است.

وی با تاکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست وابسته به احیای فضای سبز است، تصریح کرد: توسعه فضای سبز طبیعی شامل جنگل ها و فضای سبز داخل شهرها و بوستان ها باید مورد توجه همه مسئولان و شهروندان باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: هم دولت و هم شهرداری وظیفه دارند برای حمایت از محیط زیست اقدامات پیش برنده و بازدارنده انجام دهند. ما در اقدامات پیش برنده نیازمند برنامه ها و سیاست هایی هستیم که منجر به توسعه فضای سبز شود.

جهانگیری با بیان اینکه باید در مردم فرهنگ مشارکت در توسعه فضای سبز بوجود بیاید، گفت: ایجاد فضای سبز برای جمعیت 80 میلیونی با شرایط خاص اقلیمی ایران هنگامی موفق می شود که آحاد مردم در این امر نقش موثر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در راستای سیاست های بازدارنده باید قوانین و مقررات جدی برای حفاظت از محیط زیست داشته باشیم، گفت: متاسفانه جنگل های زاگرس دچار بیماری شده و جنگل های شمال نیز نیازمند توجه و حفاظت بیشتری هستند.

معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز خرسندی از تصمیمات اتخاذ شده برای حفظ باغات در شهرها و توسعه فضای سبز، گفت: برنامه های خوبی برای توسعه کمربند سبز پیرامون شهر تهران انجام شده است. افزایش سرانه 24 متری در خارج از شهر و 17 متری در درون شهرها عدد خوبی است که باید بیش از پیش افزایش یابد.

جهانگیری با قدردانی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و دستور ایشان برای واگذاری زمین ها به منظور توسعه فضای سبز اظهار امیدواری کرد با توسعه کمربند سبز ضمن جلوگیری از توسعه شهر هوای تهران بیش از پیش تلطیف شود.

پیش از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران در گزارشی از تلاش های انجام شده برای توسعه فضای سبز تهران از لغو مصوبه برج باغ ها به منظور صیانت از باغات تهران خبر داد و گفت: این اقدام موجب حفظ فضای سبز پایتخت می شود.

همچنین حناچی شهردار تهران،‌ گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه کرد.