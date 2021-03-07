به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال گل گهر در تازه‌ترین مصاحبه خود از کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بابت محرومیتش در پی شکایت داوران لیگ برتر گلایه کرد و گفت که حتی باوجود دلجویی از داوران، محروم شده است. او در این مصاحبه از حسن زاده و جاودانی رئیس و عضو کمیته انضباطی اسم آورد.

خبرنگار مهر برای بررسی ادعای سرمربی گل گهر با رضا جاودانی تماس گرفت. این عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعلام کرد قلعه نویی باید در یک برنامه تلویزیونی از داوران عذرخواهی می کرده و دلجویی او و تماس تلفنی اش با داوران چاره کار نبوده است. وی همچنین تاکید کرد اگر سوء نیت قلعه نویی اثبات می‌شد، جریمه و محرومیت سنگین‌تری در انتظارش بود.

مشروح گفتگوی جاودانی با خبرنگار مهر در ادامه می‌آید:

به قلعه نویی دو، سه هفته برای عذرخواهی فرصت دادیم

در جلسه‌ای که با امیر قلعه نویی داشتیم، به او دو تا سه هفته فرصت دادیم تا در همان برنامه تلویزیونی - که علیه داوران صحبت کرده بود- از داوران عذرخواهی کند. او می‌گفت اگر بخواهم در تلویزیون از داوران عذرخواهی کنم برای آن بخش بد می‌شود و از این حرف‌ها. قطعاً اگر قلعه نویی عذرخواهی می‌کرد، به او تخفیف می‌دادیم.

«کونته» با یک جمله ۸۰۰ میلیون جریمه و سه جلسه محروم شد

شما نگاه کنید «کونته» سرمربی تیم اینترمیلان ایتالیا یک جمله به داور گفت "همه جا می بینمت" و بابت این جمله نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان جریمه و سه جلسه محروم شد. بین صحبت با داور و مقامات رسمی با مقامات عادی تفاوت وجود دارد.



رضا جاودانی‌

رحمتی هم محروم و جریمه شد

در آن جلسه، آقای سهرابی از دپارتمان داوری هم حضور داشت. آقای قلعه نویی استدلال خودش را داشت ولی دلیل نمی‌شود آن استدلال را همه جا عنوان کرد. سیدمهدی رحمتی سرمربی شهر خودرو هم صحبت‌هایی مطرح کرد که هم محروم شد هم جریمه نقدی.

قلعه نویی هم فیلمی به ما نداد

اینکه آقای قلعه نویی اعلام کرده کمیته انضباطی و داوران فیلمی ارائه نکرده‌اند باید بگویم خود ایشان هم فیلمی به ما نداده است. ضمن اینکه شاکی کمیته داوران بود و نیازی به فیلم نداشت. آنها شکایت کردند که قلعه نویی به ما تهمت زده است.

دلجویی با عذرخواهی فرق دارد

قلعه نویی را به جلسه کمیته انضباطی دعوت کردیم و خواستیم در همان برنامه عذرخواهی کند. آیا شما برنامه‌ای دیدید که قلعه نویی عذرخواهی کرده باشد؟ اینکه ایشان عنوان کرده از داوران دلجویی کردم با عذرخواهی در تلویزیون تفاوت دارد. باید تعادل برقرار باشد.

اگر سوء نیت احراز می‌شد جریمه سنگین‌تری صورت می‌گرفت

من اگر حرفی می زنم باید شهامت عذرخواهی اش را هم داشته باشم. اگر سوء نیتی از قلعه نویی می‌دیدیم قطعاً جریمه و محرومیت بیشتر می‌شد. تخلف قلعه نویی احراز شد اما سوء نیت او احراز نشد. درباره ادعای قلعه نویی مبنی بر اشتباه داوران هم باید بگویم اگر به وی ظلمی صورت گرفته است، رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت ما نیست.

داوران بالای هزار بار با ما تماس گرفتند

در این شکایت، داوران هم خیلی خیلی جدی پیگیر بودند. باور کنید بالای هزار بار با اعضای کمیته انضباطی تماس گرفتند. نمی‌خواهم بگویم داوران اشتباه نمی‌کنند. همه ما اشتباه می‌کنیم ولی مهم این است آدم اگر اشتباهی می‌کند آن‌را بپذیرد.



امیر قلعه نویی در حال اعتراض به داور

واکنش به مطالبه هواداران پرسپولیس از دعوای بازیکنان استقلال

یک بحثی در فضای مجازی علیه کمیته انضباطی از طرف هواداران پرسپولیس شکل گرفته است و مدام سئوال می‌کنند چرا به دعوای بازیکنان استقلال در فرودگاه رسیدگی نشد. باید بگویم رسیدگی به این بحث در صلاحیت کمیته انضباطی نیست و چیزی هم به ما ارجاع نشد. در قانون آمده است که هر اتفاقی خارج از ورزشگاه رخ بدهد، در حیطه وظایف کمیته اخلاق است.

پرونده‌ای کامل باشد بیش از یک هفته در کمیته انضباطی نمی‌ماند

در بحث دعوای بازیکنان استقلال باید کمیته اخلاق باید نظر بدهد. این هجمه ایجاد شده ارتباطی به کمیته انضباطی ندارد. هر پرونده‌ای که به کمیته انضباطی ارجاع شود، در صورتی که گزارشات و مستندات کامل و آماده باشد، نمی‌گذاریم بیش از یک هفته در کمیته بماند. تمام پرونده‌های ما به روز است و سرعت مسابقات این را ایجاب می‌کند.

پرونده رضا شکاری به کمیته انضباطی نیامده است

پرونده رضا شکاری و باشگاه تراکتور به کمیته انضباطی نیامده و فکر می‌کنم کمیته تعیین وضعیت به آن رسیدگی می‌کند. تنها چیزی که آمد، پرونده رشید مظاهری و تراکتور بود. کمیته انضباطی صلاحیت رسیدگی به این موضوع که فسخ قرارداد قانونی هست یا نه را ندارد. اگر تخلفی صورت بگیرد و ارجاع بشود، می‌توانیم رسیدگی کنیم. کمیته تعیین وضعیت درباره اصل قرارداد نظر می‌دهد. بعضی از قراردادها سفید امضا می‌شود و طرف می‌گوید هر چه خواستی بنویس. گاهی اوقات هم بندی وجود دارد که برای سال دوم و سوم باید توافق صورت بگیرد. درست است قرارداد دو یا سه ساله است ولی باید هر سال از طرف بازیکن یا مربی تایید شود. برای پرونده رشید مظاهری امضای سال دوم و سوم اضافه شده بود.

واکنش به ادعای وکیل رشید مظاهری و رفع محرومیت تراکتور

در اینکه وکیل رشید مظاهری عنوان کرده پولی به وی پرداخت نشده و محرومیت باشگاه تراکتور نباید رفع می‌شد، کمیته تعیین وضعیت اجرا کننده حکم است. ماده ۸۹ آیین نامه انضباطی می‌گوید هرکسی از اجرای احکام قطعی استنکاف کند، بار اول فلان قدر جریمه و محروم می‌شود و برای دفعات بعد در صورت تکرار، به صورت خودکار جرایم سنگین‌تری در نظر می‌گیرند بدون احتیاج به حکم محرومیت. این مسئله درباره باشگاه‌ها و طرف‌های حقوقی شدیدتر هم هست.

پرونده علیرضا منصوریان در کمیته استیناف است

هنوز پرونده‌ای از رشید مظاهری و تراکتور به کمیته انضباطی ارجاع نشده است. باید کسی که ذی نفع است به کمیته تعیین وضعیت اعلام کند و شکایتش را در کمیته انضباطی مطرح کند. تراکتور در پرونده علیرضا منصوریان هم این شرایط را داشت. کمیته تعیین وضعیت رای به سود منصوریان داد اما این پرونده در حال حاضر در کمیته استیناف است. تا قطعی نشود، ماده ۸۹ اعمال نمی‌شود. معمولاً فیفا هم یک دوره زمانی را برای باشگاه‌ها در نظر می‌گیرند تا تراز مالی خود را اعلام کنند.