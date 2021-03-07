هر زمانی مجوز بدهند آمادگی بازگشایی مدارس را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی در حاشیه نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت و گوی هفته که با حضور علی‌اکبر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد در جمع خبرنگاران صدا و سیما گفت: ما در این نشست به زمینه‌های بسیار متنوعی از همکاری‌های مشترک بین دو دستگاه رسیدیم و قرار شد مجموعه این محورها استخراج شود و به حوزه هر یک از معاونت‌ها و دستگاه‌ها که مربوط می‌شود، ارجاع شود.

وی ادامه داد: ما دو دستگاه فرهنگی هستیم و مأموریت‌هایمان ارتباط بسیار تنگاتنگی با یکدیگر دارد. در حوزه میراث فرهنگی، میراث معنوی، صنایع دستی، گردشگری هم برای تقویت این حوزه‌ها هم برای اشاعه آن و هم آشنایی جامعه فرهنگی و دانش‌آموزان، مفاخر فرهنگی، میراث فرهنگی و همچنین در زمینه آشنا شدن با فرهنگ گردشگری، دستاوردهای خوبی را برای همکاری داریم. در حوزه صنایع دستی بیش از ۲۹۰ رشته وجود دارد که می‌توانیم نیرو پرورش دهیم. الان حدود ۹ رشته آنها را در هنرستان‌ها داریم و زمینه خوبی برای گسترش رشته‌های صنایع دستی در هنرستان‌ها فراهم است.

حاجی‌میرزایی افزود: مدارس ماندگار به عنوان یکی از میراث‌های فرهنگی ما که در همه استان‌ها معمولاً وجود دارند یعنی مدارسی با بیش از صد سال قدمت، باید با مقررات ویژه‌ای نگهداری شوند و این هم زمینه دیگر همکاری ما است. ایجاد هنرستان‌هایی برای مرمت آثار باستانی و همچنین حمایت از صنعت گردشگری یا راه‌اندازی و راهنمایی تورها، عرصه‌های گوناگون و متنوعی است که می‌توانیم همکاری مشترک داشته باشیم.

هر زمان آمادگی بازگشایی مدارس را داریم

وزیر آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس و خبرهایی که در این زمینه به گوش می‌رسد نیز گفت: از نظر آمادگی، ما همین الان هم آمادگی داریم که مدارس را بازگشایی کنیم علت عدم بازگشایی، ممنوعیتی است که ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد کرده بنابراین هر زمانی که این ستاد به ما اجازه بدهد، ما مدارس را باز می‌کنیم. توصیه ما آن است که بسته بودن مدارس و دور بودن دانش‌آموزان از محیط آموزش، با مخاطرات پنهان و پایداری روبروست. ما تلاش می‌کنیم کیفیت آموزش را از طریق فضای مجازی تأمین کنیم اما قطعاً امکان ارائه آموزش باکیفیت به صورت حضوری بیشتر خواهد بود.

وی گفت: تأکید ما این است و همواره متقاضی بودیم که مدارس باز شود اما منوط به اجازه ستاد ملی مقابله با کرونا است. شاید لازم نباشد برای سال تحصیلی آینده مدارس بسته باشد و ان‌شاءالله بعد از عید، وضعیت بهتر شود و ستاد ملی مقابله با کرونا هم به ما اجازه دهد.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص اینکه در صورت بازگشایی باز هم حضور اختیاری است، گفت: پیشنهاد ما دایر شدن متعارف مدارس طبق روال همه ساله بود اما در ستاد گفتند که قید اختیاری را لحاظ کنید. قید اختیاری، قید ما نیست بلکه قید ستاد ملی است.

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