استعفای سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان در سکوت!

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است خبرهایی ضد و نقیضی مبنی بر استعفای پژمان درستکار از سرمربیگری تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان منتشر میشود که گویا در سکوت و بدون هیچ حاشیه خاصی صورت گرفته است. گفته میشود دلیل اصلی استعفای درستکار از این سمت، تجمیع برنامه تیمهای ردههای سنی پایه با تیم بزرگسالان در سال المپیک بوده است.
در همین راستا محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی به تازگی به اظهار نظر پرداخت و با تأیید خبر استعفای پژمان درستکار اعلام کرد: او یکی از مربیان بااخلاق کشتی محسوب میشود که از لحاظ فنی از دانش بسیار خوبی برخوردار است. در یک ماه گذشته مذاکرات بسیاری بین علیرضا دبیر و پژمان درستکار برای بررسی ادامه همکاری او در رده سنی جوانان صورت گرفت. درنهایت نیز با توجه به اینکه قرارداد درستکار به پایان رسیده بود توافق به سر قطع همکاری وی انجام شد.
به گفته امامی، فدراسیون کشتی بهزودی یک سرمربی دیگر که با توجه به برنامههای خود مبنی بر تعامل با کادر فنی بزرگسالان معرفی خواهد کرد. ضمن اینکه از محسن کاوه مدیر تیمهای ملی کشتی آزاد و همچنین علیرضا رضایی نیز بهعنوان گزینههای احتمالی سرمربیگری جوانان نامبرده میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد طلایی و پژمان درستکار پس از ریاست علیرضا دبیر در فدراسیون کشتی طی احکامی بهعنوان سرمربیان تیمهای ملی نوجوانان و جوانان انتخاب شدند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی رویدادهای کشتی این دو سرمربی نیز عملاً فرصتی برای فعالیت در تیمهای نوجوان و جوان بدست نیاورند.
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