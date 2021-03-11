آغاز فعالیت بزرگترین فروشگاه اینترنتی شمالغرب کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی شرکت آف تپ امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این مجموعه از دو سال پیش فعالیت خود را با تهیه زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای ایجاد فروشگاه جامع مجازی آغاز کرده است، اظهار کرد: بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان توسط سهامداران این مجموعه که اغلب افراد حقیقی هستند در این مجموعه سرمایه گذاری شده است.

هجری هدف اصلی شرکت را رضایت مشتریان عنوان داشته و در همین راستا با اشاره به یکی از خدمات موجود در این فروشگاه مجازی گفت: ۷ روز برای مرجوعی کالا زمان در نظر گرفته شده است تا مشتریان در صورت عدم رضایت از محصول آن را به شرکت بازگردانند که در این صورت نیز هزینه مرجوعی بر عهده مجموعه آف تپ خواهد بود.

وی چشم انداز در نظر گرفته شده این فروشگاه اینترنتی را فعالیت به صورت سراسری و در سطح کشوری قلمداد کرد و افزود: مسیر توسعه آف تپ به صورت گام به گام و پیوسته صورت خواهد گرفت که با توجه به این موضوع ارائه خدمات متفاوت و ایجاد حس یک خرید اینترنتی متمایز برای شهروندان تبریزی و همچنین آذربایجان شرقی در اولویت اهداف ما قرار دارند.

اصالت کالا و نوآوری آف تپ را متمایز می‌کند

مرتضی مختاری، مشاور بازاریابی دیجیتال مجموعه بزرگ اینترنتی آف تپ در رابطه با مزایای خرید اینترنتی عنوان کرد: صرفه جویی در زمان، مقایسه بین قیمت و کیفیت اجناس متعدد، استفاده از نظرات مثبت و منفی مردم و بررسی نظرات کارشناسان در ارتباط با محصول مورد نظر مخاطب را می‌توان از مهم‌ترین مزایای خرید در فضای مجازی دانست.

وی در رابطه با چالش‌های سرمایه گذاری در حوزه وب و استارتاپ های اینترنتی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز در فضای مجازی یکی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه است اما همانطور که می‌دانید تا کنون در کشور ما در دسترس نمی‌باشد.

مختاری ادامه داد: عدم وجود متولی رسمی در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی یک معضل به شمار می‌رود و در این زمینه تنها انجمن کسب و کارهای اینترنتی فعالیت دارد که وظیفه این انجمن نیز صرفاً نظارتی می‌باشد.

مشاور بازاریابی دیجیتال آف تپ با اشاره به تحقیقات انجام گرفته توسط تیم توسعه این مجموعه اضافه کرد: مزیت آف تپ نسبت به سایر فروشگاه‌های بزرگ مجازی کشور در خلاقیت، اصالت کالا، نوآوری، رضایتمندی مشتری و ارسال به موقع خواهد بود که این گفته‌ها با گذشت زمان بر مشتریان و مخاطبین این مجموعه آشکار خواهد شد.

اشتغال زایی ثابت برای سرپرستان خانوارهای کم درآمد

علی اصغر باقرزاده، مدیر روابط عمومی مجموعه آف تپ نیز از کارآفرینی به عنوان مزیت بزرگ این شرکت یاد کرد و گفت: با چشم انداز توسعه مدارانه ای که برای حضور در شمالغرب کشور در نظر گرفته ایم، قطعاً در اقتصاد و افزایش تولید شهرستان تبریز تأثیرگذار خواهیم بود.

وی ادامه داد: حمایت از سرپرستان خانواری که با مشاغل خانگی امرار معاش می‌کنند نیز یک دیگر از اهداف آف تپ است، به این صورت که محصولات تولید شده توسط خانوارهای کم درآمد با عکاسی و تبلیغ رایگان در سایت برای فروش قرار داده خواهد شد که به نوعی ایده جدیدی بوده و سبب اشتغال ثابت و درآمد زایی برای خانواده‌های کم درآمد خواهد بود.

باقرزاده در انتها با بیان آدرس اینترنتی سایت و صفحه اینستاگرام آف تپ به نشانی‌های offtapp.com و offtapp_com، آغاز فعالیت این مجموعه در تبریز را سبب توسعه بستر خرید و فروش اینترنتی عنوان کرد.

از مزیت‌های فروشگاه اینترنتی آف تپ نسبت به سایر فروشگاه‌های فعال در کشور می‌توان به سه مورد اساسی تحویل مرسوله در طی دو ساعت برای شهروندان تبریزی، ارسال رایگان مرسوله در صورت خرید بالای ۱۵۰ هزار تومان و پشتیبانی ۲۴ ساعته حقیقی اشاره کرد.

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