به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر پنجشنبه در حاشیه آیین بهرهبرداری از طرحهای عمرانی استان اظهار کرد: همزمان با حضور رئیسجمهور در گلستان، مجموعهای از پروژههای حوزه راه و حملونقل جادهای به صورت متمرکز افتتاح شد که برای اجرای آنها بیش از یکونیم همت اعتبار هزینه شده است.
وی با بیان اینکه این طرحها طیف متنوعی از اقدامات عمرانی را دربرمیگیرد، افزود: اصلاح و ایمنسازی نقاط حادثهخیز، اجرای عملیات روکش و بهسازی آسفالت، توسعه راههای روستایی، احداث دوربرگردان و ساماندهی تقاطعها از جمله مهمترین پروژههای اجراشده است. همچنین توسعه سامانههای هوشمند جادهای و ایجاد مجتمعهای خدماتی بینراهی در راستای ارتقای ایمنی و رفاه کاربران جادهای در دستور کار قرار داشته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان ادامه داد: در کنار پروژههای راهسازی، اقدامات زیرساختی دیگری نیز به سرانجام رسیده که شامل احداث و بهسازی مراکز معاینه فنی، ارتقای امکانات پاسگاههای پلیس راه، تجهیز راهدارخانهها، بهبود زیرساختهای پایانههای مرزی و نوسازی ناوگان راهداری میشود.
مصدقی با اشاره به نقش این پروژهها در ارتقای شاخصهای ایمنی و تسهیل تردد در محورهای استان اظهار کرد: توسعه حملونقل باری در بخش دولتی و خصوصی نیز همزمان دنبال شده تا زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی استان تقویت شود.
گفتنی است در این سفر، علاوه بر طرحهای راهداری، هزاران واحد مسکونی نیز به صورت متمرکز به بهرهبرداری رسید و مجموع اعتبارات اختصاصیافته به پروژههای افتتاحشده به بیش از ۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
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