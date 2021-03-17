شکایت از گوگل به علت سوء استفاده از داده های کاربران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، گوگل معمولاً قابلیتهایی را برای حفظ حریم شخصی و مقابله با سرقت اطلاعات خصوصی کاربران مرورگر کروم به آن اضافه میکند. اما حالا مشخص شده قابلیت سندباکس کروم برای حفظ حریم شخصی موجب میشود تا به بهانه حفظ حریم شخصی کاربران اطلاعات آنها به طور انحصاری در اختیار گوگل باقی بماند و این شرکت از این اطلاعات برای انتشار گسترده آگهیهای تبلیغاتی منحصر به فرد برای کاربران کروم استفاده میکند.
یک گروه ۱۵ نفره از دادستانهای کل ایالتهای مختلف آمریکا، شکایتی را بر اساس همین عملکرد مزورانه گوگل تقدیم دادگاه کردهاند. گوگل بارها مدعی شده بود قابلیت سندباکس جدید کروم ابزاری برای حفظ حریم شخصی کاربران خواهد بود، اما بررسیهای فنی نشان میدهد این ابزار برای نمایش انحصاری آگهیهای شخصی سازی شده گوگل برای تک تک کاربران و جلوگیری از دسترسی شرکتهای رقیب به آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
گوگل بارها از تسلط نسبی کروم بر بازار مرورگرهای اینترنتی برای از میدان به در کردن پلتفرمهای رقیب استفاده کرده است. این شرکت در برابر این ادعای جدید علیه خود واکنشی نشان نداده است.
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