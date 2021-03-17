استمرار آلودگی هوا در لرستان تا روز جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی لرستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که براساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت وزش باد تا بازه شدید لحظه‌ای پدیده‌های غالب در سطح استان خواهند بود.

از امروز تا روز جمعه با توجه به جهت جریانات بروز پدیده گرد و غبار و کاهش میدان دید افقی و وزش باد شدید لحظه‌ای در اغلب نقاط استان پیش بینی می‌شود.

همچنین طی امروز و فردا با توجه به گذر امواج کم دامنه از روی جو منطقه و بالا بودن شاخص‌های ناپایداری، بارش‌هایی به صورت خفیف و پراکنده و گاهی رعد و برق را انتظار داریم.

از نظر نوسانات دمایی طی ۲۴ ساعت آینده دماهای کمینه روند کاهشی را نشان می‌دهند.

براساس این گزارش، به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان میزان آلودگی هوای شهرستان‌های خرم آباد، سلسله، دلفان، کوهدشت، پلدختر و رومشکان ۵ نیم برابر حد مجاز بوده و هوای این شهرها در شرایط بسیار ناسالم قرار دارد؛ همچنین میزان آلودگی هوا و ذرات گرد و غبار در شهرستان‌های الیگودرز، ازنا، بروجرد و دورود بین ۳ تا ۴ برابر حد مجاز استاندارد است.