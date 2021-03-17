به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عباس موسوی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری پیرامون طرح نوروزی آرامش بهاری ۱۴۰۰، گفت: با شیوع کرونا از همان بدو و معضلاتی که قشر آسیب پذیر داشتند کارهایی انجام گرفت و همگام با خیرین و نهادها و مردم اقدام به تهیه بسته‌های معیشتی کردیم.

وی با بیان اینکه کل بسته‌های معیشتی از محل موقوفات تاکنون ۸۵ هزار و ۹۵۲ بسته به ارزش ۳۴ میلیارد تومان بوده است، افزود: این بسته‌ها در قالب برنامه‌هایی نظیر دست‌های مهربانی، شمیم حسینی، کمک مومنانه، مساوات و… با همکاری کمیته امداد امام (ره) توزیع شد.

مدیرکل اوقاف فارس از توزیع ۵۰ هزار بسته معیشتی از روز گذشته خبر داد و گفت: در طرح دستان مهربان و ایران مهربان، ۱۳۲ هزار و ۵۹۲ بسته توزیع شد و در نوروز ۱۴۰۰ این تعداد دوباره توزیع خواهد شد.

موسوی ادامه داد: در راستای کمک‌های معیشتی واریز مبلغ ۲ میلیارد تومان در ایام عید غدیر به حساب ایتام تحت پوشش کمیته امداد انجام شد و ۱۴۰ تبلت و لب تاپ از محل موقوفات به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند اختصاص یافت.

وی با توجه به پیک بیماری در محرم سال جاری، اظهار کرد: یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل موقوفات به شکل ارزاق خام در اختیار بیمارستان‌های خط مقدم مبارزه با کرونا تعلق گرفت تا در آشپزخانه این مراکز درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف فارس همچنین از راه اندازی ۴ کارگاه ماسک و مواد ضد عفونی و ۱۶ کارگاه اشتغال در بقاع متبرکه در تفاهم با کمیته امداد خبر داد و افزود: این کارگاه‌ها در جهت بکار گیری مددجویان کمیته در جواربقاع متبرکه از دیگر اقدامات سال ۹۹ بود.

وی به راه اندازی ۳۷ ستاد امور خیر در سطح استان در حوزه‌های گوناگون جهت توزیع عادلانه اشاره کرد و افزود: تهیه بانک اطلاعاتی نیازمندان و آزادسازی ۷۴ زندانی جرایم غیرعمد از محل موقوفات با هزینه ۱۸۰ میلیون تومان از دیگر اقدامات سال جاری بود.

به مدیرکل اوقاف فارس، در حوزه حقوقی و ثبتی سال ۱۳۹۹ ثبت ۲۶ مورد وقف جدید با ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال به شکل املاک مزروعی، آپارتمان، مغازه و خانه ویلایی انجام گرفت.

وی از برگزاری ۴۴ جلسه مشورتی حقوقی به جهت حل و فصل اختلافات حقوقی در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: از این بابت ۱۵۰ پرونده و اخذ ۴۱ رأی به نفع موقوفات شد.

موسوی از عقد تفاهمنامه ای در راستای ماده ۲۱ با منابع طبیعی فارس خبر داد که برای حل اختلاف به تسهیل امور برپردازد و بدین شکل بیش از ۲ میلیون و ۱۳۰ هزار متر مربع رفع اختلاف شد.

وی با بیان اینکه ۱۱ هزار و ۶۴۰ سند اجاره از ابتدای سال تاکنون ثبت شد، ادامه داد: ۱۵۰ میلیارد تومان از سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها طلبکاریم که بخش عمده آن آموزش و پرورش است.

مدیرکل اوقاف فارس پیرامون طرح‌های سرمایه گذاری موقوفات هم عنوان کرد: در حوزه بهره وری و سرمایه گذاری معاونتی تشکیل شده است کارهای بزرگی در این راستا شد از جمله ساخت پرورشگاه و درمانگاه تخصصی و مجتمع فرهنگی و مذهبی و دارالایتام با وسعت ۵ هکتار از محل موقوفات حاج خلیل زالی با هزینه بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در شهر صدرا است که به زودی کلنگ زنی می‌شود.

وی از بهره برداری از پروژه بازار بزرگ لارستان در سال ۹۹ خبر داد که با مشارکت سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسید.

موسوی به مرمت کاروانسراهای وقفی هم اشاره کرد و گفت: یکی از این کاروانسراها در ایزدخواست بود که متروکه شده بود اما در قالب پروژه گردشگری با اعتباری ۶ میلیارد تومان آماده شده است.

وی از جذب سرمایه گذار برای احیای موقوفات جهت سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: احداث ۴۰۵ واحد مسکونی از محل موقوفات مساجد و ۳۹ واحد مسکونی در کوی وحدت از محل موقوفه حاج خلیل زالی از دیگر اقدامات است.

موسوی اعلام کرد: اوقاف فارس از سرمایه گذاران حوزه گردشگری برای احیای اماکن تاریخی و مذهبی اوقاف دعوت می‌کند.

وی در پایان به مشارکت در حوزه سرمایه گذاری مؤسسات دانش بنیان و فناوری اشاره کرد که از سوی اوقاف طرح‌هایی در حال انجام است و تولیدات پزشکی به ۲۰۰ قلم کالای داخلی رسیده است.