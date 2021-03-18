معرفی غذاهای ایرانی در رادیو مناره مهدیه تونس

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه، ۶ مارس ۲۰۲۱ (۱۶ /۱۲/۹۹) خانم سامیه هلالی در برنامه خود تحت عنوان «ریکاب مناره» در رادیو مناره اف ام در شهر المهدیه، میزبان امیلیا تقی زاده بود. تقی‌زاده از سال‌ها قبل در شهر مهدیه تونس زندگی می‌کند. زبان فارسی، فرانسه و لهجه تونسی را به خوبی می‌داند. وی دختر عین الله تقی زاده، پزشک فقید معروف ایرانی است که از دهه ۱۹۷۰ در شهر مهدیه به اقامت پرداخت و اهالی منطقه هنوز هم او را به کمک به فقرا و درمان رایگان آنها می‌شناسند.

در چارچوب این برنامه، خانم تقی‌زاده ‌به ویژگی‌های غذاهای متنوع ایرانی پرداخت و شرح کاملی از غذای معروف ایرانی عدس پلو و میوه را ارائه و تأکید کرد که طعم لذیذی که غذاهای ایرانی را متمایز می‌سازد، برآمده از زعفران مشهور ایران است. تقی زاده همچنین بر اهمیت ادویه‌ها (فلفل، زردچوبه، نمک و...) و برخی از سبزی‌ها (پیاز، جعفری، اسفناج) که با هر وعده غذا سرو می‌شود، تأکید کرد. این خانم ایرانی در ادامه تأکید کرد که تونس، کاشت زعفران را آغاز کرده است و با توجه به اهمیت آن در سلامت انسان و فواید متعدد آن، نتایج قابل توجهی از آن گرفته است.

خانم تقی زاده در شرح روش پخت برنج ایرانی به این نکته اشاره کرد که غذای ایرانی، در اصل بر کره به جای روغن زیتون که در ایران چندان فراوان نیست، تکیه دارد. در این برنامه، خانم امیلیا پخت برنج «‌بسمتی» بر اساس روش معروف ایرانی از طریق بخار را توضیح داد و برای همگان این نکته را روشن کرد که نوعا این برنج با همه برنج‌های جهان متفاوت است و به خوش طعمی و سرعت پخت شناخته می‌شود.

وی همچنین افزود که غذاهای ایرانی متنوع و متعدد هستند و از مهمترین ویژگی‌های آنها این است که مانند عموم غذاهای شرقی، رنگ آنها به زرد متمایل است و از فلفل چندانی در آن استفاده نمی‌شود و جزء غذاهای تند نیست که از آن جمله، می‌توان به «پلو و خورشت» اشاره کرد. ‌غذاهای ایرانی در بیشتر موارد از اسفناج، بادمجان، سبزی‌های تازه، پنیر، خرما، کشمش (انگور خشک) و گوشت استفاده می‌کند تا ویتامین‌های هر وعده غذایی حفظ شود.

گفتنی است خانم امیلیا تقی زاده در حوزه معرفی غذاهای معروف ایرانی و شرقی به ساکنان مهدیه فعال است و صفحه مخصوصی در شبکه اجتماعی تحت عنوان «chez mimi trateur» دارد. وی همچنین متخصص طبخ غذاهای شرقی است که با قیمتی ارزان آنها را به فروش می‌رساند.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در تونس برای خبرگزاری مهر ارسال کرده است.