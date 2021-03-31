نمونه اولیه موشک استارشیپ آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمونه اولیه موشک استارشیپ (SN۱۱) روز گذشته به طور آزمایشی به آسمان پرتاب شد اما نتوانست روی مقر تعیین شده فرود بیاید و منفجر شد. در همین راستا اسپیس ایکس اعلام کرد مهندسان مشغول بررسی این موضوع هستند.

جان اینسپروکر مهندس ناسا در وب کستی مربوط به پرواز آزمایشی گفت: به نظر می‌رسد ما تمام اطلاعات درباره این وسیله پرتاب را از دست داده‌ایم. باید دریابیم چه اتفاقی افتاده است. بقایای SN۱۱ تا فاصله ۸ کیلومتری مکان فرود پراکنده شده بود.

SN۱۱ یکی از نمونه‌های اولیه از موشک عظیمی است که در آینده برای حمل فضانوردان و ۱۰۰ تن بار به ماه و مریخ استفاده می‌شود. پیش از این نیز نمونه‌های اولیه SN۸، SN۹ هنگام فرود منفجر شده بودند. SN۱۰ توانست به طور عمودی روی مکان تعیین شده، فرود بیاید اما ۸ دقیقه پس از آن آتش گرفت.

ایلان ماسک در توئیتر نوشت: مدت کوتاهی پس از انفجار نمونه اولیه اتفاق مهمی افتاد. هنگامیکه بتوانیم قطعات موشک را بررسی کنیم متوجه می‌شویم این اتفاق چه بوده است.