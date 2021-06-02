صدور سند مالکیت برای ۶۷۰ هزار هکتار اراضی ملی در اردبیل

رحیم محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در استان اردبیل بیش از یک میلیون هکتار اراضی ملی داریم که تاکنون ۶۷ درصد این اراضی تثبیت شده و برای آنها اسناد مالکیت تک برگی صادر شده است.

وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا در نیمه اول امسال تمامی اراضی ملی را در سامانه کاداستر تثبیت و اطلاعات آنها را وارد کرده و برای همه آنها اسناد تک برگی صادر کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل با بیان اینکه در ۱۰ سال گذشته ۲۸۷ هزار هکتار از این اراضی با ثبت اطلاعات به صورت جامع و کامل تثبیت شده بود، گفت: در سال گذشته ۳۵۶ هزار هکتار از اراضی ملی در استان اردبیل تثبیت و برای آنها اسناد مالکیت تک برگی صادر شده است.

محمدی تلاش اداره کل ثبت اسناد و املاک استان را برای اجرای کامل طرح کاداستر یادآور شد و افزود: از اواخر سال ۹۳ اجرای این طرح در استان اردبیل نیز آغاز شده تا بر اساس مزایایی که دارد ما بتوانیم تمامی اراضی ملی و شخصی را در قالب این طرح جامع تثبیت مالکیت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: اجرای طرح کاداستر در استان زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا ما با کاهش پرونده‌های زمین‌خواری روبه‌رو شده و به نوعی از این اقدام جلوگیری شود.

محمدی اضافه کرد: با برداشت اراضی زراعی، ملی و مناطق شهری و روستایی و ثبت اطلاعات در سامانه مورد نظر صدور اسناد مالکیت به صورت دقیق انجام می‌شود که در مجموع این روند با مطلوبیت در استان اردبیل در حال انجام است.

وی کل مساحت استان را یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار اعلام کرد و ادامه داد: بیش از یک میلیون هکتار از این اراضی ملی و مابقی اراضی افراد حقیقی و حقوقی هستند.

محمدی بیان کرد: یک سوم پرونده‌های محاکم قضائی در حوزه زمین و املاک است که با اجرای طرح کاداستر اختلافات ملی و زمین در استان به حداقل رسیده و با کاهش پرونده‌های ورودی در این زمینه به مراجع قضائی روبه‌رو خواهیم کرد.

وی جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و همچنین جانمایی درست زمین و تعیین محدوده آن را از دیگر مزایای طرح کاداستر اعلام کرد و گفت: در حقیقت با سیاست‌گذاری صحیح و مدیریت شایسته تمامی واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، کارگاهی، جاده‌ها، خیابان‌ها، مسیر رودخانه‌ها و… به صورت کامل در قالب اطلاعاتی جامع ثبت و ضبط شده و آرامش مردم نیز در تعیین این محدوده‌ها و تثبیت مالکیت فراهم می‌آید.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل تصریح کرد: تلاش ما بر این است تا در قالب این طرح اطلاعات مالکان را در قالب داده آمایی به تعداد ۶۰۰ هزار جلد پرونده فراهم کرده و به نوعی به آرشیو الکترونیکی این پرونده‌ها و بیش از ۱۵ میلیون برگ اسناد و اطلاعات مربوط به آن کمک کنیم.

محمدی از خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای این طرح در قالب سامانه جامع املاک کشور خبر داد و افزود: ما در استان اردبیل شرایط مناسبی را فراهم کردیم تا اجرای این طرح با کمترین نقص و بیشترین کارآمدی همراه باشد.