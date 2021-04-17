بهترین اعمال ماه مبارک رمضان در بیان رسول گرامی اسلام (ص)

حجت الاسلام محمدرضا اکرمی شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن عید اولیای الهی و ماه مبارک رمضان، گفت: خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» ای اهل ایمان! روزه بر شما مقرّر و لازم شده، همان گونه که بر پیشینیان شما مقرّر و لازم شد، تا پرهیزکار شوید؛ اگر این آیه را به دیده بصیرت بنگریم، حقیقتاً ماه رمضان یک عید است که در آن، به مهمانی خدا دعوت شده‌ایم و خدا از مهمانانش پذیرایی و آن‌ها را اکرام می‌نماید.

پژوهشگر و استاد حوزه علمیه افزود: امام سجاد (علیه السلام) در دعای ۴۵ صحیفه سجادیه خطاب به ماه مبارک رمضان می‌فرمایند «السلام علیکَ یا شهرَ اللهِ الاکبر و یا عید َ اولیائِه» سلام بر تو ای ماه بزرگ الهی و ای عید اولیای خدا. خداوند را شاکریم که طول عمر و سلامتی به ما عنایت کرد که این ماه مبارک رمضان را درک کنیم در حالی که هزاران نفر منتظر دیدن این ماه بودند اما موفق نشدند، در ضمن اینکه باید قدردان این نعمت بزرگ الهی باشیم.

وی با بیان سوال پیامبر اسلام (ص) از اصحاب در خصوص ماه مبارک رمضان، افزود: پیامبر خدا (ص) سوال فرمودند که «شما به استقبال چه امر بزرگی می‌روید و چه امر بزرگی به استقبال شما می‌آید!؟». اصحاب عرض کردند آیا دشمنی در راه است؟ پیغمبر فرمودند: خیر، ماه رمضان در راه است «ولکنّ الله تعالی یَغفِرُ فی أوّلِ رمضانَ لِکلِّ اهلِ هذه القبله» خداوند در اول ماه رمضان تمام اهل این قبله را می‌آمرزد.

برطرف شدن موانع قبولی اعمال در ماه مبارک

وی افزود: پیامبر اعظم (ص) در خطبه شعبانیه که در شروع ماه رمضان ایراد شد، فرمودند «ماه با برکت خدا به استقبال شما می‌آید»، از جمله برکات این است که تلاوت یک آیه ثواب یک ختم کامل قرآن را دارد. حضرت محمد بن عبدالله (ص) فرمودند «عَملُکم فیه مَقبول» عمل انسان در آن مقبول است یعنی به برکت این ماه موانع قبولی برطرف می‌شود و زمینه قبولی اعمال آماده می‌گردد.

مدیر بخش پژوهش بحارالانوار دفتر آیت الله مکارم شیرازی با بیان گسترش بعد پنهانی برکت این ماه در کارهای غیر ارادی و غیر اختیاری انسان، افزود: به فرموده پیامبر اسلام «أنفاسُکم فیهِ تسبیح» حتی دم، بازدم و خواب انسان روزه دار هم ثواب دارد. در تعبیری امام سجاد (علیه السلام) ماه رمضان را «شهرُ الصیام» نام می‌بردند. روزه دار واقعی کسی است که روزه را فقط به امساک در خوردن و آشامیدن تعبیر نکند بلکه همه اعضا و جوارح او روزه باشند.

با فضیلت ترین اعمال در ماه مبارک رمضان

وی افزود: بهترین سوال را امیرالمومنین علی بن ابیطالب (علیه السلام) از پیامبر خدا (صلی‌الله علیه و آله و سلم) پرسیدند که با فضیلت ترین اعمال در این ماه چیست؟ پیامبر اکرم (ص) در جواب فرمود: «أفضلُ الأعمال فی هذا الشهر الوَرعُ عن مَحارمِ الله» پرهیز از محرمات الهی و گناهان، بهترین عمل و با فضیلت ترین اعمال ماه مبارک رمضان است.

حجت الاسلام اکرمی شیرازی با تعبیر اینکه ماه رمضان ماه تمرین بندگی برای یازده ماه دیگر است تصریح کرد: اگر به فرموده حضرت محمد (ص) پرهیز از گناه بهترین عمل این ماه است در ماه‌های دیگر هم قطعاً بهترین عمل همان ترک گناه است و بنا به فرمایش امام صادق (علیه السلام) باید تمام اعضا و جوارح در تمام طول عمر انسان از گناه پرهیز کنند.

وی ادامه داد: در شرایط و زمانی هستیم که وسایل ارتباط جمعی و محتوای آنها از حساسیت خاصی برخوردار است. به خصوص در ایام انتخابات ممکن است حرف و مطلبی پیرامون اشخاصی رد و بدل شود و اتفاقات مختلفی بیفتد، اما اینجا باید مراقب گناه چشم باشیم که هر مطلب و هر کلیپی را نبینیم و به آن اعتماد نکنیم. گناه گوش آن است که هر حرفی را که زده می‌شود گوش نکرده و به آن ترتیب اثر ندهیم. گناه مو و پوست که بحث حجاب مصداق بارز آن است باید در جامعه بسیار جدی لحاظ شود.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اثرات معنوی روزه داری گفت: همانطور که خداوند در قرآن می‌فرماید: ثمره روزه تقوا می‌باشد؛ در پایان این ماه باید آنچه از ماه مبارک رمضان توشه بر گرفته شده است، تقوایی باشد که جایگاه آن در قلب انسان است نه تقوایی که لقلقه زبان است. اگر تقوا در قلب رسوخ کرد، اثراتش را در اعضا و جوارح و اعمال انسان نشان خواهد داد.

شب‌های قدر، قلب ماه مبارک رمضان

وی با اشاره به اهمیت شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان و اینکه روزه دار بایستی خود را برای شب‌های قدر آماده کند، افزود: شب‌های قدر، قلب ماه مبارک رمضان و لحظات خاصی است که امام زمان (عج) و فرشته‌ها به انسان توجه می‌کنند. بهترین دعا در شب قدر که مقدرات سال انسان رقم می‌خورد و تمام تقدیرات الهی برای طول سال، در شب قدر مشخص می‌شود، دعا برای عاقبت به خیری است. دعا برای عاقبت به خیری خود و جامعه از وظایف هر فرد مؤمن است.

مدیر بخش پژوهش بحارالانوار دفتر آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به شرایط سخت و شیوع بیماری منحوس کرونا، تاکید کرد: به فرموده حضرت رسول الله (ص) با نگاه فراگیر، مهربان و با سخاوت، وظیفه داریم برای همه مسلمانان دعا کنیم. دعایی که هم شامل امور دنیایی خود و جامعه مسلمین و هم شامل امور اخروی باشد. طبق روایات که دعا را مغز و اصل عبادت می‌دانند، دعا برای زندگی سعادتمندانه همه انسان‌ها و به خصوص برای جوانان را فراموش نکنیم.

پژوهشگر و استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه از پیامبر اسلام (ص) آموخته‌ایم که دعایمان وسیع باشد گفت: به خصوص در شب‌های قدر برای همه مؤمنین و مومنات دعا کنیم. طبق روایات دعا، قضا و قدر الهی را تغییر می‌دهد حتی اگر محکم شده باشند، می‌شود با دعایی که بهترین عبادت‌هاست همدیگر را یاد کنیم و زندگی سعادتمندانه، صحت، عافیت، سلامت و عاقبت بخیری برای خودمان و اطرافیان و همه افراد جامعه به خصوص خدمتگزاران به علم و دین و مراجع محترم تقلید از درگاه خداوند با کرامت و مهربان مسئلت کنیم.