ظریف با مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه دیدارها با مقامات عراقی، با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، روابط عمیق دو کشور در حوزه‌های مختلف دو جانبه و منطقه‌ای را با اهمیت ارزیابی و به نفع ثبات و امنیت در منطقه دانست.

در این دیدار طرف عراقی نیز ضمن ابراز خرسندی از نتایج گفتگوهای دکتر ظریف با مقامات کشورش بر ضرورت استمرار و تبادل دیدار مسئولان دو کشور تاکید کرد.

خطر تروریسم در منطقه و نیاز به همکاری منطقه‌ای برای تقابل با آن، اجرای مصوبه مجلس عراق در خصوص خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و تاکید بر ادامه حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از عراق از دیگر موضوعات مورد گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مشاور امنیت ملی عراق بود.