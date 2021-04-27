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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۰۳

امروز؛

ظریف با مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد

ظریف با مشاور امنیت ملی عراق دیدار کرد

وزیرامور خارجه کشورمان در ادامه دیدار با مقامات عراقی با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، صبح امروز (سه شنبه) و در ادامه دیدارها با مقامات عراقی، با «قاسم الاعرجی» مشاور امنیت ملی عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار، روابط عمیق دو کشور در حوزه‌های مختلف دو جانبه و منطقه‌ای را با اهمیت ارزیابی و به نفع ثبات و امنیت در منطقه دانست.

در این دیدار طرف عراقی نیز ضمن ابراز خرسندی از نتایج گفتگوهای دکتر ظریف با مقامات کشورش بر ضرورت استمرار و تبادل دیدار مسئولان دو کشور تاکید کرد.

خطر تروریسم در منطقه و نیاز به همکاری منطقه‌ای برای تقابل با آن، اجرای مصوبه مجلس عراق در خصوص خروج نیروهای نظامی آمریکایی از عراق و تاکید بر ادامه حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از عراق از دیگر موضوعات مورد گفتگوی وزیر امور خارجه کشورمان و مشاور امنیت ملی عراق بود.

کد مطلب 5199217

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