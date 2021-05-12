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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۸:۲۹

سعد حریری:

اوضاع بسیار خطرناک باید متوقف شود

اوضاع بسیار خطرناک باید متوقف شود

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان ضمن تمجید از پایداری مقاومت فلسطین علیه رژیم صهیونیستی، به موضع گیری درباره اوضاع داخلی لبنان پرداخت و از وخامت اوضاع سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان به موضع گیری درباره تشکیل دولت در این کشور پرداخت.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن عید فطر اعلام کرد: همه بر خطیر بودن اوضاع در لبنان واقفند و می دانند که در لبنان چه می گذرد. ما باید این فروپاشی را متوقف کنیم.

وی همچنین درباره تحولات در فلسطین هم اظهار کرد: بر فلسطینی ها در سرزمین فلسطین عزیز درود می فرستم.

نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان از پایداری فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستی هم تمجید کرد و گفت: پایداری فلسطینی ها و دفاع از حقشان و از مقدسات را مورد تمجید قرار می دهیم و به آنها تبریک و تهنیت می گوییم.

کد مطلب 5210963

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