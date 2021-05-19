«ظریف» با وزیر امور خارجه ایرلند دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه دیدار از چند کشور اروپایی به ایرلند سفر کرده است امروز با سایمون کاوونی وزیر امور خارجه ایرلنددیدار و در خصوص موضوعات مهم روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار روابط دو کشور را با اهمیت خواند و از تمهیدات ایرلند در زمینه بازگشایی سفارت این کشور در تهران و اعزام سفیر استقبال کرد.

ظریف همچنین علاقمندی کشورمان در خصوص تداوم رایزنی‌های سیاسی واقتصادی خصوصا در زمینه های کشاورزی، فناوری اطلاعات و علوم و فناوری بین دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

سایمون کاوونی وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار علاقمندی کشورش برای ارتقا همکاری های فیمابین همچنین بهره گیری از ظرفیت عضویت غیر دائم شورای امنیت و تسهیل گر قطعنامه ۲۲۳۱ برای همکاری‌ها را اعلام کرد.

آخرین تحولات مربوط به گفتگو های وین، تحولات اخیر در فلسطین و تشریح دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه برگزاری رفراندوم در فلسطین اشغالی و با حضور همه فلسطینی‌ها از هر دین و آیین، تحولات در یمن، عراق، افغانستان، لبنان و سوریه و قره باغ و هچنین موضوعات مربوط به روند مقابله و درمان کرونا و نیز واکسن از دیگر موضوعات مورد گفتگو و تبادل نظر دو وزیر امور خارجه در این دیدار بود.