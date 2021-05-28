ریابکوف: آمریکا شانس کمک به افزایش امنیت اروپا را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه طی سخنانی اعلام کرد که مسکو از تصمیم واشنگتن مبنی بر عدم بازگشت به پیمان آسمان‌های باز با این کشور متاسف بوده و گفت که این اقدام آمریکا منجر به از دست رفتن شانس کمک به افزایش افزایش امنیت اروپا شد.

بر اساس این گزارش، ریابکوف همچنین اظهارات طرف آمریکایی مبنی بر نقض شدن این پیمان از جانب روسیه را بی اساس خوانده و گفت که این آمریکا بود که با خروج از پیمان، مرتکب خطای سیاسی شد.

ریابکوف افزود: چنین تصمیمی (از جانب واشنگتن) قابل حدس بود. این موضوع ما را خوشحال نمی‌کند و بر عکس، از چنین اقدامی نا امید و متاسف هستیم که آمریکا یک شانس دیگر برای کمک به افزایش میزان امنیت اروپا را از دست داد. به جای آن، آنها به اتهام زنی ادامه می‌دهند، آنها مرتباً اتهامات بی اساس علیه ما مطرح می کنند که ما بارها به آن واکنش نشان داده ایم.

لازم به ذکر است آسوشیتدپرس گزارش داد که دولت «جو بایدن» به اطلاع روسیه رسانده است که واشنگتن به این پیمان که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور سابق آمریکا از آن خارج شده بود، بازنخواهد گشت.

طبق اعلام آسوشیتدپرس، «وندی شرمن» معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز پنج شنبه این موضوع را به اطلاع مقامات روسیه رسانده است.

پیمان آسمان‌های باز، توافقنامه‌ای بین ۳۴ کشور جهان است که سال ۲۰۰۲ میلادی به امضا رسید و مربوط به اجازه پرواز هواپیماهای تجسسی بر فراز مناطق کشورهای عضو این معاهده است. این پیمان، یکی از بزرگ‌ترین تلاش‌های بین‌المللی برای هرچه شفاف‌تر کردن فعالیت‌های نظامی است.

آمریکا سال گذشته از پیمان آسمان های باز خارج شد. وزارت امور خارجه روسیه اواسط ژانویه سال جاری میلادی بیانیه‌ای منتشر کرد و اطلاع داد که مسکو روند داخلی بررسی خروج از پیمان آسمان‌های باز را به خاطر عدم پیشرفت در رفع موانع برای ادامه اجرای این پیمان در شرایط جدید آغاز می‌کند.

واشنگتن سال‌ها مسکو را به بکارگیری یک رویکرد گزینشی برای اجرای پیمان آسمان‌های باز و نقض تعدادی از مفاد آن متهم کرده است. روسیه نیز ادعاهای متقابلی مطرح کرده است.

واشنگتن در سال ۲۰۱۷ میلادی محدودیت‌هایی را در خصوص پروازهای نظارتی روسیه بر فراز خاک آمریکا اعمال کرد. مسکو نیز در پاسخ، دست به یک اقدام تلافی‌جویانه زد.