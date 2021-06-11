برگزاری جشنواره رسانه ای «ایران قوی» در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر قوامی اظهار کرد: مشارکت و حضور حداکثری در تعیین سرنوشت کشور نشان دهنده عظمت، اقتدار و بصیرت ملی است و می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در کشور را برطرف کند.

وی با بیان اینکه دشمنان نظام در هر برهه‌ای به دنبال تضعیف مردم سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه داد: این نوع نظام مردم سالاری را رقیب جدی خود در دنیا تلقی می‌کنند بنا بر این باید در انتخابات ۱۴۰۰ هم که یک رزمایش فرهنگی سیاسی، اجتماعی بزرگ در تاریخ نظام سیاسی کشور است همچون انتخابات گذشته این مردم سالاری را پویاتر و قوی‌تر از گذشته رقم بزنیم.

رئیس بسیج رسانه استان همدان افزود: در دوران معاصر هم مردم سالاری به معنای دقیق کلمه در جمهوری اسلامی ایران نمود پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه از جمله فواید حضور حماسی مردم در تعیین سرنوشت کشور می‌توان به بالا بردن ضریب امنیتی کشور اشاره کرد، افزود: این مسئله حکایت از پیوند عمیق مردم و امت با نظام دارد و قدرت بازدارندگی کشور در برابر توطئه‌های دشمنان را بالا می‌برد.

قوامی افزود: در انتخابات قضاوت‌های ناظران بین‌المللی با توجه به حضور و پشتوانه مردمی نظام صورت می‌گیرد که این مسئله اهمیت میزان مشارکت بالا و حماسی در هر انتخابات را نشان می‌دهد و همین مطلب حل کننده بسیاری از مشکلات بین‌المللی خواهد بود.

قوامی افزود: برگزاری جشنواره ایران قوی با هدف ایجاد شور و شعور سیاسی است که اهالی بخش رسانه می‌توانند آثار خود را در بخش خبر، مصاحبه، مقاله و یادداشت، گزارش، تیتر، عکاسی، موشن گرافی درسایت بسیج رسانه استان همدان بارگذاری کنند.