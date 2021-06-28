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۷ تیر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۵

همراه با پخش زنده از شبکه قرآن سیما صورت می‌پذیرد:

افتتاح طرح «من قرآن را دوست دارم» در آستان عبدالعظیم(ع)

افتتاح طرح «من قرآن را دوست دارم» در آستان عبدالعظیم(ع)

طرح ملی «من قرآن را دوست دارم» در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) همراه با پخش زنده از شبکه قرآن سیما افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان حضرت عبدالعظیم (ع)، طرح ملی «من قرآن را دوست دارم» در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) همراه با پخش زنده از شبکه قرآن سیما افتتاح می‌شود.

این برنامه امروز دوشنبه ۷ تیرماه از ساعت ۱۵ با اجرای فعالان قرآنی همراه خواهد بود، قاریان ممتاز و بین‌المللی آقایان حاج احمد ابوالقاسمی و مجتبی پرویزی به تلاوت قرآن و گروه تواشیح نور نیز به اجرای برنامه همخوانی خواهند پرداخت.

لازم به ذکر است، در این برنامه، طرح ملی «من قرآن را دوست دارم» با همکاری اعتاب مقدس ایران اسلامی و با حضور مسئولین آستان مقدس افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 5234781

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