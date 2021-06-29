عضو ارشد جنبش «جهاد اسلامی» از زندان رژیم صهیونیستی آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «خضر عدنان» عضو ارشد جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین پس از تحمل یک ماه اسارت در بند رژیم صهیونیستی، در نهایت آزاد شد. صهیونیستها پیشتر اعلام کرده بودند که خضر عدنان به صورت موقت در بازداشت به سر می برد.

بر اساس این گزارش، این عضو ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین ماه گذشته در یکی از مراکز ایست و بازرسی‌های شهر نابلس واقع در کرانه باختری توسط نظامیان رژیم صهیونیستی به اسارت گرفته شد.

خضر عدنان در اعتراض به بازداشت خود ۲۵ روز متوالی دست به اعتصاب غذا زد و در نهایت مقامات رژیم صهیونیستی در برابر عزم و اراده او تسلیم شده و با پایان بازداشت موقت و آزادی او موافقت کردند.

گفتنی است، صهیونیست‌ها پس از متحمل شدن شکست سنگین در نبرد شمشیر قدس و ناکام ماندن در ترور رهبران مقاومت، به بازداشت سران گروه‌های مقاومت در اراضی اشغالی ازجمله خضر عدنان، متوسل شدند.