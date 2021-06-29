مهدی طغیانی در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: البته معتقدم بخشی از افزایش سرسام آور قیمت‌ها ناشی از افزایش سوداگرایانه برخی افراد باشد.

وی افزود: البته این شرایط هم دور از تصور نیست که با روی کارآمدن دولت جدید و تثبیت شرایط دولت، قیمت‌ها و همچنین نظارت‌ها جدی تر وکنترل شده تر باشد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد، قطعاً این کاهش قیمت‌ها در خودرو، مسکن و دیگر بخش‌ها نیز خواهد شد و کمیسیون اقتصادی مجلس هم دراین راستا به دنبال راهکارهای مهم دراین زمینه‌ها است.

رشد اقتصادی کشور به سمت مثبت

طغیانی، بخش از افزایش نامتوازن و افسار گسیخته قیمت در برخی کالاها و خدمات را ناشی از تشدید شرایط تحریمی کشور در سال‌های ۹۸ و۹۹ بیان کرد وادامه داد، متأسفانه در دو سال گذشته فشار زیادی به اقتصاد کشور و مردم وارد شده که حداقل مقداری از این وضعیت با تغییر دولت و انرژی و پویایی که قطعاً اتفاق خواهد افتاد وتحرک بیشتری که در اقتصاد کشور درماه های اخیر داشتیم، امیدوارم سال بهتری را در ادامه در پیش داشته باشیم.

وی اضافه کرد، که در ۹ ماهه پارسال رشد اقتصادی درایران مثبت بوده و این نوید بخش رشد مثبت اقتصادی کشور باعث بهبود درآمد ومعیشت مردم نیز درسال جاری منجر شود.