به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، مجید تختروانچی، نماینده ایران در سازمان ملل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره بیماری «اچ آی وی»: گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود همه تحریمهای یکجانبه، موفقیتهای قابل توجهی در حوزه بهداشت و درمان کسب کرده است.
تخت روانچی با اشاره به پیشرفتهای کشورمان در حوزه بهداشت و سلامت بیماران و افراد در معرض اچ آی وی از جمله جلوگیری از انتقال بیماری از مادر به کودک و کاهش آسیبهای ناشی از آن، گفت: جمهوری اسلامی ایران به رغم پیشرفت قابل توجه در این زمینه، همچنان از تحریمهای ظالمانه یکجانبه ایالات متحده که مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل و قوانین بینالمللی و هنجارهای اساسی روابط بینالملل است، رنج میبرد.
وی افزود: تحریمهای غیرقانونی باعث کاهش منابع عمومی و خصوصی اختصاص یافته برای پیشگیری و درمان اچ آی وی شده است.
نماینده کشورمان در سازمان ملل تصریح کرد: تحریمهای یکجانبه، تأثیری منفی بر شبکه بهداشت و درمان میگذارد و از دسترسی به محصولات پزشکی و همچنین فناوری و مشارکتهای مقرون به صرفه از جمله همکاری با مؤسسات مالی بینالمللی جلوگیری میکند.
وی با اشاره به اینکه در شرایط همهگیری کرونا، تأثیرات منفی چنین اقداماتی بر سلامت عمومی در ایران به ویژه برای زنان، کودکان، نوجوانان، سالخوردگان و افراد دارای معلولیت افزایش یافته است، گفت: به خطر انداختن سلامت و امنیت مردم برای اهداف سیاسی نه تنها غیرقانونی است، بلکه جنایت جنگی و جنایتی علیه بشریت محسوب میشود و مسئولیت بینالمللی را به دنبال دارد.
نماینده کشورمان در سازمان ملل تأکید کرد: مسئولیت اخلاقی ما حکم میکند تا با چنین تحریمهایی به شدت مخالفت کنیم و خواستار برچیده شدن سریع آنها شویم.
نظر شما