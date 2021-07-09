فرونشست زمین در گلستان آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان، قدرت اله عابدی اظهار کرد: فرونشست زمین در استان آغاز شده و ما در حال برداشت آب زیر زمینی هستیم.

وی بیان کرد: ۶۵۰ چاه آب شرب داریم و مابقی در بخش صنعت و کشاورزی است و بسیاری از این چاه ها در معرض خشکسالی قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گلستان ادامه داد: از جنوب تا شمال استان در حال کشت شالی از چاه های عمیق هستیم و باید ببینیم این کشت به چه قیمتی است.

عابدی بیان کرد: در استان با معضل پیشروی آب های شور نیز رو به رو هستیم و باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی با بیان این که برخی نقاط شهری در فرونشست قرار دارد که تبعات آن جبران ناپذیر خواهد بود، افزود: ۲۱۸ میلیارد تومان مجموع پروژه های آبرسانی برای آبفا در آب منطقه ای از محل اعتبارات تنش و استانی و ملی اعتبار در نظر گرفته شده که ۱۶۲ میلیارد تومان آن به استان اختصاص یافته است.

این مقام مسئول متذکر شد: از ۱۰۰ درصد اعتباراتی که به بخش تنش آبی تخصیص دارد ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد آن اسناد خزانه است.