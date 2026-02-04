جهاد تبیین؛ سنگری برای حقیقت در میانه جنگ شناختی دشمن

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در روزگاری که میدان نبرد دشمن از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و ذهن و باور ملت‌ها را نشانه گرفته است، «جهاد تبیین» به‌عنوان اصلی‌ترین سلاح امت مؤمن در برابر جنگ ترکیبی و شناختی دشمن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.

جنگ امروز، جنگ توپ و تانک نیست؛ نبردی است خاموش اما عمیق در لایه‌های فکر، باور و امید جامعه و دشمن با بهره‌گیری از رسانه، شایعه و تحریف واقعیت، تلاش می‌کند حقیقت را در غبار دروغ پنهان کند.

در چنین شرایطی، «جهاد تبیین» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی و رسالتی همگانی است؛ رسالتی که ریشه در سیره پیامبر اسلام(ص)، قیام عاشورا و مجاهدت‌های آگاهی‌بخش اهل‌بیت(ع) دارد، محمد کریمی، فعال فرهنگی و تبیین‌گر نهضت اجتماعی جوانان انقلاب اسلامی شهرستان بیجار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با نگاهی عمیق به ابعاد این نبرد نرم، جهاد تبیین را سنگر امروز امت مؤمن در برابر جنگ شناختی دشمن توصیف می‌کند؛ سنگری که اگر خالی بماند، میدان به تحریف و فریب واگذار خواهد شد.

محمد کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز جهاد تبیین رسالت همگانی و ضرورتی برای شناخت حق از باطل و مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران است.

آمادگی در همه میدان‌ها، از فضای مجازی و جهاد اقتصادی تا تربیت خانواده و حفظ فرهنگ اسلامی؛ هر فرد مؤمن باید نماینده‌ای از یک سنگر مقاومت باشد

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های پیامبر اکرم(ص) جهاد تبیین بر پایه حق و حقیقت بود تا گرد باطل بر چهره نورانی حق ننشیند و آن حضرت مأمور شد تا در برابر کافران آشکار و منافقان پنهان، با سلاح بیان و روشنگری وارد میدان شود و حقیقت را آشکار سازد.

کریمی افزود: جهاد تبیین، تنها یک وظیفه مذهبی یا اخلاقی نیست، بلکه مأموریتی مستمر برای حفظ سلامت فکری جامعه اسلامی است، همان طور که پیامبر(ص) در برابر امواج شبهه‌افکنی منافقان ایستاد، امروز نیز هر جوان انقلابی وظیفه دارد با قلم، زبان و حضور مؤثر خود در فضای حقیقی و مجازی، در مسیر روشنگری گام بردارد.

ضرورت تبیین در برابر جنگ روانی دشمن

کریمی با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: در حالی که آمریکای جنایتکار تجهیزات و نیروی نظامی گسترده‌ای را به خاورمیانه اعزام کرده و رسانه‌های وابسته غربی نقش پیاده‌نظام تبلیغاتی آنان را بازی می‌کنند، دشمن تلاش دارد با ایجاد جنگ روانی، افکار عمومی را تضعیف و جامعه را مأیوس کند.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، وظیفه نیروهای انقلابی «جهاد تبیین» است؛ یعنی نشان دادن اقتدار دفاعی کشور، دستاوردهای علمی، فناوری، نظامی و فرهنگی انقلاب اسلامی و باید برای مردم توضیح داده شود که امنیت امروز، حاصل مجاهدت شبانه‌روزی فرزندان همین ملت است و در سایه هدایت رهبرمعظم انقلاب، ایران به قدرت برتر منطقه تبدیل شده است.

سه ضلع مسئولیت مؤمنان در میدان تبیین

این تبیین‌گر انقلابی با اشاره به آموزه‌های سوره انفال، سه ضلع اصلی وظیفه مؤمنان را چنین برشمرد؛ جهاد تبیین، همان گونه که امام سجاد(ع) در شام، با ایراد خطبه‌ای روشنگرانه پایه‌های باطل را لرزاند، امروز نیز باید با زبان گویا، منطق قوی و استدلال مستحکم در برابر تحریف حقیقت بایستیم.

وی در تببین ضلع دوم بیان کرد: آمادگی در همه میدان‌ها، از فضای مجازی و جهاد اقتصادی تا تربیت خانواده و حفظ فرهنگ اسلامی؛ هر فرد مؤمن باید نماینده‌ای از یک سنگر مقاومت باشد.

کریمی بیان کرد: استقامت در مسیر حق، پایداری در مقابل فشارها و اطاعت از ولیّ خدا، ضامن پیروزی در جنگ نرم و سخت دشمنان است.

راه عاشورا، مسیر تبیین تا ظهور

کریمی با اشاره به پیوند تاریخی جهاد تبیین با فرهنگ عاشورا گفت: عاشورا نه تنها مظهر ایثار و شهادت بود بلکه مدرسه تبیین است و حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) پس از واقعه کربلا با روشنگری خود چهره واقعی ظلم امویان را آشکار کردند و همین جهاد آگاهی، پیام قیام امام حسین(ع) را تا امروز زنده نگه داشته است.

تداوم تبیین، رمز بقاء انقلاب است و جهاد تبیین نه یک شعار مقطعی بلکه یک راهبرد دائمی است که اگر جامعه اسلامی حقیقت را درست بشناسد و از دروغ و تحریف فاصله بگیرد، هیچ تهدیدی توان تسلط بر ملت ایران را نخواهد داشت

فعال فرهنگی شهرستان بیجار افزود: امروز نیز امت اسلامی باید همان مسیر را ادامه دهد؛ زیرا تبیین حقیقت، عامل پیوند ملت با آرمان‌های شهیدان و زمینه‌ساز ظهور ولیّ عصر(عج) است و هر گامی در مسیر آگاهی‌بخشی و بصیرت‌افزایی، قدمی در راه برپایی عدالت جهانی خواهد بود، بیعت دوباره برای پاسداری از انقلاباین فعال فرهنگی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر فتنه‌ها اظهار داشت: دشمن از هر ابزار رسانه‌ای برای تحریف واقعیت استفاده می‌کند، اما مؤمنان باید با هم‌افزایی، وحدت و حضور در صحنه، این نقشه‌ها را خنثی کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: امروز، ملت ایران به رهبری حکیمانه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در برابر تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی سرافراز ایستاده است و پاسداری از خون شهدا و حمایت از نیروهای مسلح، بیعتی دوباره با ولایت و تضمینی برای تداوم عزت انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی گفت: تداوم تبیین، رمز بقاء انقلاب است و جهاد تبیین نه یک شعار مقطعی بلکه یک راهبرد دائمی است که اگر جامعه اسلامی حقیقت را درست بشناسد و از دروغ و تحریف فاصله بگیرد، هیچ تهدیدی توان تسلط بر ملت ایران را نخواهد داشت.

کریمی بیان کرد: امروز هر جوان مؤمن می‌تواند سرباز سنگر تبیین باشد؛ با قلم، زبان و رفتار خود در مسیر هدایت و آگاهی مردم گام بردارد.

آنچه امروز آینده انقلاب اسلامی را تضمین می‌کند، صرفاً قدرت نظامی یا دستاوردهای فناورانه نیست، بلکه «بصیرت» و «آگاهی» مردمی است که حقیقت را می‌شناسند و در برابر تحریف می‌ایستند. جهاد تبیین، پلی است میان خون شهیدان و آگاهی نسل امروز؛ راهی که از عاشورا آغاز شده و تا ظهور امتداد دارد.