برگزاری نشست وبیناری عراقچی با سفرا و نمایندگان ایران در قاره آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست برخط روز گذشته سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای قاره آمریکا، آخرین تحولات سیاست خارجی کشور و همچنین موضوعات مرتبط با روابط با کشورهای قاره آمریکا مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
وزیر امور خارجه در این نشست ضمن مرور رویکردها، برنامهها و اولویتهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر نقش کلیدی نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در صیانت و پیگیری مؤثر منافع ملی و همچنین بر ضرورت تقویت و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه، بهویژه در بستر سازمانهای بینالمللی مانند بریکس تأکید کرد.
در ادامه این نشست، سفرا و رؤسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران ضمن ارائه گزارشهایی از وضعیت روابط دوجانبه با کشورهای محل مأموریت خود، دیدگاهها، پیشنهادها و ارزیابیهای خود را درباره فرصتها و ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مطرح کردند.
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