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۱۵ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۹

استرالیا املاک دفاعی خود را می‌فروشد

استرالیا املاک دفاعی خود را می‌فروشد

وزیر دفاع استرالیا از فروش گسترده املاک دفاعی این کشور برای جمع آوری منابع مالی لازم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزیر دفاع استرالیا اعلام کرد که این کشور ده ها پایگاه دفاعی تاریخی خود را برای جمع آوری میلیاردها دلار به نفع نیروهای مسلح این کشور به فروش می رساند.

وی اضافه کرد: ۶۴ منطقه به صورت کامل و سه منطقه به صورت جزئی به فروش می رسد.

از میان دارایی هایی که قرار است به فروش برسند می توان به زمین های گلف، پایگاه های توپخانه ای، برخی جزایر و پادگان های برجسته در سیدنی و ملبورن اشاره کرد.

همچنین گزارش شده که دولت استرالیا از عهده پرداخت هزینه های مربوط به این دارایی ها بر نمی آید و هدف از این اقدام آزادسازی منابع مالی اضافی برای تقویت توانمندی‌های نظامی و تأمین زیرساخت‌های دفاعی آتی اعلام شده است.

کد مطلب 6739533

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