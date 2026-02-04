اعلام اسامی بازیکنان تیم ملی بسکتبال برای پنجره دوم انتخابی جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام فدراسیون بسکتبال اردوی آمادهسازی تیم ملی بسکتبال آقایان بزرگسال ایران، در راستای حضور در مسابقات پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، از روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ در سالن زندهیاد محمود مشحون مجموعه ورزشی آزادی آغاز میشود.
اسامی ۲۴ بازیکن دعوتشده به اردو تیم ملی به شرح زیر است:
ارسلان کاظمی (استقلال)، آرمان زنگنه (پالایش نفت آبادان)، بهنام یخچالی (گلادیاتورز تریر آلمان)، نوید رضاییفر (استقلال)، محمدسینا واحدی (مرالکو بولتز فیلیپین)، سالار منجی (الصلیبیخات کویت)، مبین شیخی (شهرداری گرگان)، متین آقاجانپور (کاله مازندران)، محمد امینی (نانسی فرانسه)، پیتر گریگوریان(شهرداری گرگان) مهدی جعفری (استقلال)، محمدمهدی رحیمی (استقلال)، محمدمهدی حیدری (استقلال)، حسن علیاکبری (استقلال)، جلال آقامیری (کاله مازندران)، امیرحسین آذری (طبیعت اسلامشهر)، اشکان جعفری (استقلال)، سید محمد غفاری (طبیعت اسلامشهر)، امیرحسین طوسیان (مهگل البرز)، امیرحسین یازرلو (شهرداری گرگان)،علیرضا شریفی(استقلال)، بصیر مؤمنی (پترونوین ماهشهر)، سالار طاهری (تامیش صربستان) و امین دهقانزاده (رعد پدافند هوایی).
همچنین کادر فنی تیم ملی در این اردو به شرح زیر معرفی شدهاند:
سرپرست: محسن شاهعلی
سرمربی: سوتیریوس مانولوپولوس
مربیان: فرزاد کوهیان و محمد کساییپور
آنالیزور: الکساندر ولیسراکوس
بدنساز: مهدی چراغی
ماساژور: احمد گروسی
تدارکات: حسین دهقانی
تمرینات تیم ملی تا زمان برگزاری دیدارهای پنجره دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.
بازیکنان لژیونر دعوتشده به تیم ملی، در روزهای آینده در تهران یا در اردوی تدارکاتی قطر به جمع ملیپوشان اضافه خواهند شد.
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