به گزارش خبرنگار مهر، موسی اسوار، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی که از برجسته‌ترین زبان‌شناسان و مترجمان ادبیات عرب در ایران است در یکی از سخنرانی‌های خود به نکته مهمی در عدم توجه مترجمان به ادبیات و اندیشه معاصر عرب اشاره کرده بود. وی گفت که با وجود ارتباط و پیوند ۱۴۰۰ ساله ما با زبان عربی متاسفانه خروجی این میراث امروزه به اندازه خروجی زبان‌های زنده دیگر دنیا در ایران نیست.

وی همچنین در آن سخنرانی به انگشت شمار بودن مترجمان آگاه و قابل اعتماد زبان عربی اشاره کرد و گفت که نظام آکادمیک ایران در زمینه تربیت مترجم توانمند برای متون معاصر ادبی کوتاهی کرده است. نگاهی گذرا به جریان ترجمه در ایران نشان از درستی سخنان استاد موسی اسوار دارد. علیرغم پیوندهای مشترک میان ایرانیان و اعراب، بازار اندیشه در ایران آثار چندانی از شاعران، نویسندگان و متفکران معاصر عرب را به خود ندیده است.

اصغر علی‌کرمی یکی از معدود مترجمان ادبیات معاصر عرب است و تلاش کرده تاحدی این خلا را پر کند. به قلم او تاکنون کتاب‌هایی چون مجموعه شعرهای «هر عید محبوبه منی»، «همه چیز ممکن است»، «معشوقه من و سیگارهایم»، «خداوند فقط نامه‌های عاشقانه را جواب می‌دهد»، «صندوق سرخ‌پوست»، «همه چیز ممکن است» و «دوستت دارم امضای من است» جملگی از نزار قبانی، «پیاده روی با تبعید» اثر عدنان صائغ، «و در آغاز زن بود» سروده سعاد الصباح، «رسما اعلام عشق می‌کنم» اثر غادة سمان، «از پیکر تا دریا» اثر آدونیس، «آن زن جمله اسمیه است» اثر محمود درویش منتشر شده‌اند.

او همچنین در حوزه ادبیات داستانی معاصر عرب نیز آثاری چون داستان کودک «بی کلاه» اثر لطیفه بطی، «یک بعدازظهر شصت سالگی» و «صبح بخیر» هر دو از نجیب محفوظ، رمان «پل دختران یعقوب» اثر حسن حمید (نویسنده معاصر فلسطینی)، رمان «گاهی که رویا بیدار می‌شود» اثر مونس الرزاز (نویسنده اردنی)، رمان «ماه خاتون‌ها» اثر جوخه الحارثی و… را ترجمه و منتشر کرده است.

اصغر علی‌کرمی به تازگی نیز ترجمه مجموعه شعر «گریز باد از شهر سنگستان» سروده محمد ماجد العتابی، شاعر معاصر عراقی را برای نشر ایهام آماده انتشار کرده است. وی درباره این ترجمه به خبرنگار مهر گفت: تاکنون از این شاعر هیچ کتابی به فارسی ترجمه نشده است. مجموعه «گریز باد از شهر سنگستان» شامل دو بخش است و هرکدام چند شعر مشهور این شاعر را دربر می‌گیرد.

وی افزود: این شاعر عراقی مقیم کویت است و نگرشی کاملاً سوررئالیستی به شعر دارد. محمد ماحد العتابی همچنین در دنیای نشر و توزیع کتاب نیز شخصیت بسیار شناخته شده‌ای است. او مدیر و موسس انتشارات التکوین در کویت و عراق است.