«دیدار ما باد بود» منتشر شد/آشنایی با مالک البطلی

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه شعر «دیدار ما باد بود» اثر شاعر عراقی مالک البطلی با ترجمه اصغر علی کرمی توسط انتشارات علمی راهی بازار فرهنگ و اندیشه ایران شد. مالک البطلی شاعر و نویسنده و روزنامه نگار و عکاس عراقی اهل بصره است. وی در زمینه اشعار مردمی که در عربی به عنوان «شعر شعبی» معروف است تجارب بسیاری دارد و از این نظر نام آشنایی است. البته آنچه در این مجموعه جمع آوری شده اشعار فصیح مالک البطلی است که عموماً با موضوع عاشقانه سروده شده‌اند.

این شاعر عراقی همچنین مقالات ادبی بسیاری نیز نوشته و در روزنامه‌ها و مجله‌های ادبی عربی و غیرعربی به چاپ رسانده است. از جمله آثار او می توان به مجموعه شعر «زنده بی رزق روزی» اشاره کرد که در اروپا در دست چاپ است.

مجموعه شعر «دیدار ما باد بود» توسط پریسا شکوری ویراستاری شده و طراحی جلد آن با الهام از تصویر شاعر توست محمد علیپور انجام شده است.

شعری از این مجموعه را با هم بخوانیم:

از مدت‌ها پیش

‌قلبم را بغل گرفته‌ام

و به دنبال راهی می‌گردم

که آن را کنار پنجره‌شان بگذارم

و فرار کنم

اصغر علی‌کرمی یکی از معدود مترجمان ادبیات معاصر عرب است. به قلم او تاکنون کتاب‌هایی چون مجموعه شعرهای «هر عید محبوبه منی»، «همه چیز ممکن است»، «معشوقه من و سیگارهایم»، «خداوند فقط نامه‌های عاشقانه را جواب می‌دهد»، «صندوق سرخ‌پوست»، «همه چیز ممکن است» و «دوستت دارم امضای من است» جملگی از نزار قبانی، «پیاده روی با تبعید» اثر عدنان صائغ، «و در آغاز زن بود» سروده سعاد الصباح، «رسما اعلام عشق می‌کنم» اثر غادة سمان، «از پیکر تا دریا» اثر آدونیس، «آن زن جمله اسمیه است» اثر محمود درویش منتشر شده‌اند.

او همچنین در حوزه ادبیات داستانی معاصر عرب نیز آثاری چون داستان کودک «بی کلاه» اثر لطیفه بطی، «یک بعدازظهر شصت سالگی» و «صبح بخیر» هر دو از نجیب محفوظ، رمان «پل دختران یعقوب» اثر حسن حمید (نویسنده معاصر فلسطینی)، رمان «گاهی که رویا بیدار می‌شود» اثر مونس الرزاز (نویسنده اردنی)، رمان «ماه خاتون‌ها» اثر جوخه الحارثی و… را ترجمه و منتشر کرده است.