به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای صبح امروز در دیدار با آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه مسائل جدید ناشی از گسترش فضای مجازی را یکی از این مسائل عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال فضای مجازی مسائلی را شکل داده که باب جدیدی در برابر دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضائیه گشوده است.
وی از مراجع، علما و حوزههای علمیه خواست که قوه قضائیه و دیگر دستگاههای حاکمیتی را در حل این مسائل نوظهور یاری دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: همه برنامههای نظام اسلامی باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و این موضوع در قانون اساسی ما نیز تصریح شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: در شرایط فعلی بهطور ویژه نیاز است که مراقبت شود تا شیاطین و برخی روشنفکرنماها نتوانند با شیطنت انحرافی در این مسیر ایجاد کنند.
وی از امر قضا بهعنوان یکی از مسائل مهم حکومتی یاد کرد و ادامه داد: مردم توقع دارند که همه جهات و مسائل در دستگاه قضا مبتنی بر شرع و فقه اسلامی باشد.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: تا کنون گامهای بلندی برداشته شده تا دستگاه قضائی در مسیر شرع حرکت کند، اما لازم است با کار و همکاری حوزه و علما و ورود روحانیون به امر قضا، گامهای بلندتری در این جهت برداشته شود.
محسنی اژهای بر همین اساس از مراجع، علما و حوزهها خواست که هم درباره انطباق مسیر قضا بر مدار شرع تحقیق و مطالعه کنند و هم تمهیداتی برای تربیت روحانیون فاضل و مستعد و دارای روحیه انقلابی برای ورود به دستگاه قضا بیاندیشند.
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