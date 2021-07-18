طوفان ۵۰۷ میلیارد تومان به کشاورزان دلگان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، شهناز رفعت پور اظهار داشت: بر اساس برآوردهای اولیه خسارت به نخلستان‌ها، باغات مرکبات و محصولات زراعی وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت به نخلستان‌ها وارده شده افزود: توفان ۶٠ درصد محصول خرمای کشاورزان دلگان را از بین برده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان افزود: همچنین توفان باعث ریشه کنی بسیاری از نخل‌ها و درختان لیمو و پرتقال و از بین رفتن ١٠ درصدی محصول حنا و یونجه شده است.

وی تصریح کرد: تعیین میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان دلگان توسط گروه‌های ارزیاب همچنان در دست بررسی است.