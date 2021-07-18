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۲۷ تیر ۱۴۰۰، ۲۳:۳۵

مدیر جهاد کشاورزی دلگان:

طوفان ۵۰۷ میلیارد تومان به کشاورزان دلگان خسارت وارد کرد

طوفان ۵۰۷ میلیارد تومان به کشاورزان دلگان خسارت وارد کرد

زاهدان- مدیر جهاد کشاورزی دلگان گفت: طوفان سهمگین چند روز گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان ۵۰۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی این شهرستان خسارت زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، شهناز رفعت پور اظهار داشت: بر اساس برآوردهای اولیه خسارت به نخلستان‌ها، باغات مرکبات و محصولات زراعی وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت به نخلستان‌ها وارده شده افزود: توفان ۶٠ درصد محصول خرمای کشاورزان دلگان را از بین برده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان افزود: همچنین توفان باعث ریشه کنی بسیاری از نخل‌ها و درختان لیمو و پرتقال و از بین رفتن ١٠ درصدی محصول حنا و یونجه شده است.

وی تصریح کرد: تعیین میزان خسارات وارده به بخش کشاورزی شهرستان دلگان توسط گروه‌های ارزیاب همچنان در دست بررسی است.

کد مطلب 5261052

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