ترافیک سنگین در اکثر معابر پایتخت حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید رنجبر رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص وضعیت ترافیکی معابر بزرگراهی پایتخت در صبحگاه دوشنبه ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از باکری، شهید حکیم درمسیر غرب به شرق از باکری، بزرگراه هاشمی رفسنجانی درمسیر غرب به شرق از شهید ستاری، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از رحمانی دارای ترافیک می‌باشند.

رنجبر ادامه داد: بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از صدف، بزرگراه بابایی در مسیر جنوب به شمال از هنگام، بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب، بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست شاهد بار ترافیکی هستیم.

سرهنگ رنجبر افزود: آزادی در مسیرغرب به شرق از ایران‌فیلم و مسیر جنوب به شمال نواب از شهید چراغی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

وی گفت: بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.