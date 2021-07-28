به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، تیم ملی والیبال ایران پس از دو برد ٣ بر ٢ و ٣ بر صفر مقابل لهستان و ونزوئلا، سومین دیدار خود در بازی های المپیک توکیو را با نتیجه ٣ بر صفر به کانادا واگذار کرد.

ولادیمیر الکنو سرمربی تیم ملی والیبال در پایان این دیدار گفت: من فکر می کنم این اتفاق همیشه در ورزش می افتد، یعنی علاقه یک بازیکن برای بردن که باعث می شود آنها با تصور برد وارد زمین شوند، این نگاه و تصور امروز باعث باخت بازیکنانم شد.

وی تصریح کرد: بازیکنان همیشه این تلاش برای پیروزی را دوست دارند و در خودشان پیش از شروع مسابقه می سوزند.

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: بازیکنان دوست ندارند اشتباه کنند اما امروز این اتفاق افتاد.