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۶ مرداد ۱۴۰۰، ۶:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از توکیو؛

واکنش «الکنو» به شکست ایران برابر کانادا: ملی‌پوشان اشتباه کردند!

واکنش «الکنو» به شکست ایران برابر کانادا: ملی‌پوشان اشتباه کردند!

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از شکست شاگردانش در دیدار برابر کانادا گفت: تیم ایران خودش نبود.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به توکیو، تیم ملی والیبال ایران پس از دو برد ٣ بر ٢ و ٣ بر صفر مقابل لهستان و ونزوئلا، سومین دیدار خود در بازی های المپیک توکیو را با نتیجه ٣ بر صفر به کانادا واگذار کرد.

ولادیمیر الکنو سرمربی تیم ملی والیبال در پایان این دیدار گفت: من فکر می کنم این اتفاق همیشه در ورزش می افتد، یعنی علاقه یک بازیکن برای بردن که باعث می شود آنها با تصور برد وارد زمین شوند، این نگاه و تصور امروز باعث باخت بازیکنانم شد.

وی تصریح کرد: بازیکنان همیشه این تلاش برای پیروزی را دوست دارند و در خودشان پیش از شروع مسابقه می سوزند.

سرمربی تیم ملی والیبال تاکید کرد: بازیکنان دوست ندارند اشتباه کنند اما امروز این اتفاق افتاد.

کد مطلب 5267374
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • مبین JP ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      11 6
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      حیفِ این مربیِ نامدار و خوش سابقه، که گیرِ چنین موجوداتِ ناشناخته، عجیب و غیرِ قابلِ پیش بینی و تحلیلی چون بسیاری از ما ایرانیها افتاده!!!؟!
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      10 6
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      آقای الکنو پس تو کجا بودی تو خواب در این مواقع مربی مسول اشتباهای آنهاست وباید انهارا بسرعت عوض کنه ویا ضعفه تیم را برطرف وحرکت تیم اصلاح کند نه اینکه فقط تماشا کند تغیرات زیاد از حد تیم از اوج به قهر قابل قبول نیست
      • IR ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
        4 1
        وقتی الکی دلت خوشه. برای اون کار سعی نمیکنی و فکر میکنی ورق بر میگرده. بازیکنان ایران الکی با یک امتیاز خودشون را در حد قهرمان جهان بالا میبرن. در حالیکه برای هر امتیاز بجنگن. هیچ مربی هم با تعویض نمی تونه اینکار رو بکنه. بازیکن باید غیرت داشته باشه.
      • مازیار زارعی IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
        0 0
        دوست عزیز وقتی تیم جایگزین ندارم و فقط چهار نفر زخیره داره تاکنون چه کار باید میکرد نمیشود خودش بازی کنه
    • عرفانی IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      4 3
      پاسخ
      ایرانی جماعت همیشه بعد از ده‌ها شکست با دومین پیروزی سر مست و بیخیال میشن . تازه انتظار پاداش دهها شکست و دو سه پیروزی را هم دارند. حالم به هم میخوره از ورزشکاران ایرانی ،نمونه اش کیانوش رستمی . هادی ساعی وشخصیتهای زیاده خواه شان
    • عاطفه بتول هادیه بتول IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      8 3
      پاسخ
      سلام علیکم من پاکستانی هستم و من خیلی ایران را دوست دارم من تو قم زندگی می کنم حیف شد که ایران باخت ولی ایران همیشه برنده است انشاءالله که ایران و ایتالیا بازی هاشونو شروع کردن ایران موفق بشه و سرحال سلامت باشن
    • زهرا IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      3 1
      پاسخ
      مفت امتیازارو از دست میدادیم
    • محمد IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      2 1
      پاسخ
      در مسابقه غرور باعث شکست هست الکنو تیم نزوئلا رو خیلی در موردش با تمسخر صحبت کرد این حرکتش در بازیکنان هم اثر گذاشت خواست خدا روشون کم شد
    • حیدر US ۱۹:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      1 0
      پاسخ
      به نظر میرسید والیبالیست ها دلشون به حال کانادای ها سوخت که مبادا حذف شوند. امروز درحد واندازه خود نبودند .
    • مهدی آریاکیا IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
      0 2
      پاسخ
      دوستان دلتونو به این تیم خوش نکنید.این تیم اصلا ثبات نداره و از لحاظ روحی مشکل دارن.به نظر من با دیدن بازیاشون اعصاب خودتونو خراب نکنید.درسته ارق ملی داریم ولی این تیم مشکل زیاد داره که باید قبل از المپیک تو این چهار سال حل میشد که نشد.من ده سال بازیاشونو دنبال کردم که تا بوده همین بوده
    • IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فکر نکنم بجز اون مدال تیر اندازی حتی یک مدال دیگر از کاروان ایران ببینیم

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