روند تجارت ایران و افغانستان به حالت عادی بازگشت

به گزراش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، سید روح الله لطیفی اظهار داشت: با بروز تحولات و اتفاقاتی که در کشور افغانستان طی یک ماه و نیم گذشته به وجود آمده بود تجارت کشور با افغانستان متوقف نشد و فقط در مرز ماهیرود کمتر از ۲۴ ساعت، مرز دوغارون کمتر از ۳ روز و مرز میلک کمتر از ۵ روز توقف را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: به دلیل اتفاقاتی که در کشور افغانستان افتاد در برخی از روزها تاجرها تصمیم گرفته بودند که میزان کالاهای خود را کمی کاهش دهند، البته طی چند روز گذشته میزان تبادل کالا در مرزهای سه گانه ما با افغانستان دوباره افزایش پیدا کرده و به حالت عادی بازگشته است.

سخنگوی گمرک گفت: معمولاً در ماه شهریور ایران با عرضه تره‌بار برای مردم افغانستان صادرات خود را افزایش می‌دهد و در کنار این کالا صادرات کالاهایی مثل شوینده، مواد غذایی و مصالح ساختمانی هم از این مرزها افزایش پیدا خواهد کرد.

لطیفی افزود: طی ۵ ماهه نخست امسال ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار تن کالا به ارزش ۸۵۵ میلیون دلار از ایران به کشور افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک و ۷ دهم درصد کاهش و نسبت به سال ۹۸ پنج درصد کاهش داشته است.