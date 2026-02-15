بخش تعاون بیش از ۱۹ هزار شغل در همدان ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران عصر یکشنبه در بیستمین مراسم تجلیل از تعاونی‌های برتر ضمن قدردانی از همراهی استاندار، دستگاه‌های اجرایی و فعالان حوزه تعاون اظهار کرد: بخش تعاون استان با همدلی شکل‌گرفته و حمایت‌های انجام‌شده، موفق شده جایگاه سوم کشور را پس از استان‌های خراسان رضوی و یزد به دست آورد.

وی با اشاره به حمایت‌های مالی انجام‌شده افزود: با دستور استاندار و پشتیبانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود یک میلیارد تومان هدیه به تعاونی‌های برتر استانی و ملی پرداخت شده که نشان‌دهنده نگاه حمایتی مدیریت استان به توسعه این بخش است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با ارائه آماری از وضعیت موجود تعاونی‌ها ادامه داد: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۹۸ تعاونی فعال در استان همدان مشغول فعالیت هستند که برای ۱۹ هزار و ۶۱۱ نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند. این تعاونی‌ها در حوزه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی نقش‌آفرینی می‌کنند.

مختاران ادامه داد: در جشنواره امسال، ۱۰ تعاونی به‌عنوان تعاونی برتر استانی انتخاب شدند که از این تعداد، دو تعاونی به مرحله ملی راه یافتند و موفق به کسب رتبه برتر کشور شدند و در تهران مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی از افتتاح ۱۷ تعاونی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: راه‌اندازی این تعاونی‌ها منجر به ایجاد ۳۷۹ فرصت شغلی و جذب حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در استان شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اجرای سند توسعه بخش تعاون را از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری دانست و افزود: تشکیل تعاونی‌های نوین، توسعه تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان خرد محلی و روستایی، احیای تعاونی‌های راکد و تأمین مالی بنگاه‌های کوچک، از محورهای اصلی برنامه‌های این اداره‌کل است.پ

مختاران همچنین با اشاره به انتخاب همدان به‌عنوان پایلوت طرح اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های بزرگ گفت: این طرح در حوزه پوشاک وارد فاز اجرایی شده و نمایشگاه توانمندی خوشه‌های پوشاک و کانون‌های اشتغال نیز تا پایان سال برگزار می‌شود.

وی در ادامه از اجرای طرح‌های انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: پروژه‌های نیروگاه خورشیدی در شهرستان‌های رزن و اسدآباد در دست اجراست و تعاونی تولید پنل‌های خورشیدی نیز شکل گرفته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان بیان کرد: تاکنون ۲۳۴ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ و سایر منابع به بخش تعاون پرداخت شده و حمایت‌های بانکی برای تأمین مواد اولیه بنگاه‌های خرد روستایی نیز ادامه دارد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره علی هاتفی و قدردانی از حضور خانواده این شهید در مراسم، خواستار افزایش سهم بخش تعاون از اعتبارات استانی و اولویت دادن به تعاونی‌ها در واگذاری فرصت‌های سرمایه‌گذاری شد.