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۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

آقامیری: مشکلی در واردات واگن‌های مترو وجود ندارد

آقامیری: مشکلی در واردات واگن‌های مترو وجود ندارد

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکلی بابت واردات مترو به کشور وجود ندارد و اتوبوس‌ها نیز همچون ماه‌های گذشته به تدریج وارد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه در شرایط و تحریم‌های جدید مشکلی بابت واگن‌های مترو به کشور وجود ندارد، اظهار کرد: اتوبوس‌ها نیز به تدریج در حال ورود است؛ کمااینکه ۶۰ دستگاه اتوبوس برقی در گمرک بندرعباس در حال ترخیص است.

وی افزود: با ۵۰ دستگاه که در حال انتقال از چین به ایران است و به زودی به گمرک می‌رسد، تعداد اتوبوس‌های برقی جدید به ۱۱۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

آقامیری با بیان اینکه ۱۵ دستگاه دوکابین اخیراً وارد تهران شده است، گفت: ۳۵ دستگاه نیز در فرایند انتقال از گمرک به تهران قرار دارد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: بنابر آنچه مقرر شده تولیدکنندگان داخلی نیز تا پایان سال ۲۵۰ دستگاه اتوبوس به شهرداری تهران تحویل خواهند داد.

کد مطلب 6749926

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