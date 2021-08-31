هوای اصفهان در وضعیت نارنجی

محمود مزارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت هوا براساس اطلاعات ایستگاه‌های پایش فعال در خیابان استانداری با شاخص ۱۶۱ و پروین با شاخص ۱۵۶ وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان و در شش ایستگاه میدان انقلاب با شاخص ۱۰۷، میدان احمدآباد با شاخص ۱۰۵، خیابان باهنر با شاخص ۱۱۶، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۳۷، رودکی با شاخص ۱۱۸ و کاوه با شاخص ۱۴۶ ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی با اشاره به اینکه چهار ایستگاه پایش هوا در خیابان‌های جی، باغ غدیر، دانشگاه و ورزشگاه میثاق صبح امروز از مدار خارج شده است، ادامه داد: کیفیت هوا در ایستگاه رهنان با شاخص ۹۸، فرشادی با شاخص ۸۱ و میرزا طاهر با شاخص ۸۰ و فیض با شاخص ۶۳ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه‌های حفاظت محیط زیست استان اصفهان افزود: کیفیت هوا در شهر سجزی با شاخص ۷۹، مبارکه با شاخص ۶۰ و شاهین شهر با شاخص ۵۲ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های دولت آباد، شاهین شهر، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.