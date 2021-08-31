آماده باش همه دستگاه های خدماتی برای مهار آتش در نیزارهای تالاب

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت آتش سوزی در نیزارهای تالاب انزلی، اظهار کرد: با شروع آتش سوزی و نبود مسیر دسترسی برای اطفای حریق نخستین سورتی پرواز توسط بالگرد انجام شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۵ الی ۲۰ آبپاشی توسط بالگرد انجام شده است، گفت: با این اقدام به موقع در همان ساعات ابتدایی از گسترش آتش سوزی جلوگیری به عمل آمد.

مدیر کل مدیریت استانداری گیلان با اشاره به برگزاری جلسه مدیریت بحران برای بررسی علل و عوامل و آتش سوزی و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای مهار هر چه زودتر حریق، افزود: همه دستگاه‌های خدمات رسان با امکانات و نیرو خود پای کار آمدند.

مرادی با بیان اینکه تصمیم گرفته شد تا مایع آتش بُر در کنار رودخانه آماده شود، ادامه داد: به همین منظور آتش نشانی انزلی با اعزام یک تیم اقدام به تهیه مایع آتش بُر کرده اند.

وی همچنین به آماده باش یگان ویژه منابع طبیعی و محیط زیست و حضور در منطقه اشاره و تصریح کرد: از صبح امروز نیز بالگرد برای سورت دوم آماده و اقدامات لازم را انجام داده است.