اعزام بالگرد اطفای حریق به مناطق دچار آتش سوزی در تالاب انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دفاع،محمد مهدی نوری آل آقا رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت دفاع با اشاره به ادامه آتش سوزی‌ها در نقاط مختلف کشور و تاکید وزیر دفاع در خصوص پشتیبانی هوایی به موقع و به هنگام جهت اطفا حریق منابع طبیعی و محیط زیست در کشور، از آغاز حریق در تالاب انزلی از عصر دیروز خبر داد و گفت: متاسفانه این آتش سوزی در نقاطی از تالاب انزلی رخ داده که پوشش آن نیزار بوده و امکان تردد ماشین‌های آتش نشانی برای اطفای حریق زمینی وجود ندارد.

وی افزود: این منطقه جزو نواحی ساحلی بوده و به تالاب متصل می‌شود، اما به دلیل پوشش نیزاری حیوانات زیادی در معرض خطر قرار دارند.

رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفا حریق هوایی وزارت دفاع با بیان اینکه حدود ۱۰۰ آتش نشان از شهرستان‌های همجوار بندرانزلی برای مهار آتش حضور دارند، اظهار داشت: متاسفانه شاهد آتش سوزی بیش از ۱۰ هکتاری در این منطقه هستیم و با توجه به شرایط منطقه، امکان افزایش وسعت تا ۵۰ هکتار وجود دارد.

آل آقا از اعزام یک فروند بالگرد این مرکز بلافاصله پس از اطلاع یگان محیط زیست جهت اطفای خبر داد و بیان کرد: این بالگرد تا ساعت ۲۰ روز دوشنبه اقدام به مهار آتش سوزی کرد، اما با تاریک شدن هوا امکان پرواز بالگرد وجود ندارد لذا با توجه به احتمال تداوم آتش سوزی امروز نیز بالگرد مجهز به بسکت اطفای حریق این مرکز در منطقه آماده ادامه عملیات خواهد بود.

وی گفت: متاسفانه امکان دسترسی به منطقه مورد نظر وجود نداشت و ماشین‌های آتش نشانی متوقف شده بودند، اما توانستیم با اطفای یک‌مسیر تردد، یک راه باز کنیم تا ماشین‌های اطفا بتوانند وارد منطقه شوند.